Руководитель «Бурятрегионавтодора» получил представление за разрушенный мост

Досталось и начальнику местного отдела полиции





12 июля на автомобильной дороге «Монды-Орлик» при движении по мосту неустановленного транспортного средства, масса которого превышала максимально допустимую нагрузку, произошло обрушение части деревянного моста 1988 года постройки.

Прокуратура Бурятии провела обследование этого и трех других мостов, расположенных на данной дороге. Выяснилось, что опорные элементы сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии.Руководителю «Бурятрегионавтодор»а, в чьем оперативном управлении находится дорога, внесено представление с требованием организовать объездные дороги и провести капитальный ремонт мостов. В настоящее время на месте обрушившегося моста построена объездная дорога, проводятся работы по строительству объездных путей вблизи трех остальных мостов.Кроме того, прокурор внес представление руководителю межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» в связи с ненадлежащей организацией надзорной деятельности за техническим состоянием дороги.Фото: Минтранс Бурятии