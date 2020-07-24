24.07.2020
Руководитель «Бурятрегионавтодора» получил представление за разрушенный мост

Руководитель «Бурятрегионавтодора» получил представление за разрушенный мост

Досталось и начальнику местного отдела полиции

12 июля на автомобильной дороге «Монды-Орлик» при движении по мосту неустановленного транспортного средства, масса которого превышала максимально допустимую нагрузку, произошло обрушение части деревянного моста 1988 года постройки.

Прокуратура Бурятии провела обследование этого и трех других мостов, расположенных на данной дороге. Выяснилось, что опорные элементы сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии.

Руководителю «Бурятрегионавтодор»а, в чьем оперативном управлении находится дорога, внесено представление с требованием организовать объездные дороги и провести капитальный ремонт мостов. В настоящее время на месте обрушившегося моста построена объездная дорога, проводятся работы по строительству объездных путей вблизи трех остальных мостов.

Кроме того, прокурор внес представление руководителю межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» в связи с ненадлежащей организацией надзорной деятельности за техническим состоянием дороги.

Фото: Минтранс Бурятии
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