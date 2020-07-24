Житель Бурятии не получал пособие на ребенка-инвалида из-за волокиты в Пенсионном фонде

Мужчине пришлось обратиться с жалобой в прокуратуру





В прокуратуру Бурятии обратился житель Улан-Удэ с жалобой волокиту в Пенсионном фонде. Туда мужчина обратился в апреле этого года для получения ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом.

«В нарушение установленного 10-дневного срока пенсионным органов затянуты сроки направления межведомственного запроса для назначения выплаты. Справка с предыдущего места работы получена лишь в ходе прокурорской проверки в июне этого года. Решение о назначении гражданину ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом принято в срок свыше двух месяцев с момента его обращения. Заявитель в указанный период не имел постоянного источника дохода», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес представление начальнику Управления Пенсионного фонда РФ в Улан-Удэ. По результатам его рассмотрения ответственное лицо фонда депремировано, мужчине назначена и произведена ежемесячная выплата в размере 12 тыс. рублей за два месяца.Фото: pixabay.com