Пенсионный фонд незаконно лишил жительницу Бурятии 27-летнего стажа

Из-за этого женщине не делали перерасчет пенсии





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Бичурского района с заявлением о нарушении ее пенсионных прав. В сентябре 2019 года Пенсионный фонд отказал женщине в перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Пенсионерке не включили в страховой стаж период работы в Бичурском районном филиале ФГУ «Государственная семенная инспекция по Республике Бурятия» в течение 27 лет. Отказ был мотивирован тем, что учреждение не относится к сельскохозяйственной организации.

Между тем, как установила прокурорская проверка, женщина работала в должности агронома, а данное учреждение относится к категории сельскохозяйственных.Прокурор направил в суд иск о включении спорного периода в стаж женщины, дающий право на перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.Суд иск прокурора удовлетворил. На пенсионный орган возложена обязанность произвести перерасчет выплаты к пенсии с 1 января 2019 года.Фото: «Номер один»