В Бурятии вылечились от COVID-19 более 3000 человек

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 3864



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3864. Это на 40 случаев больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ - 2179 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3086 человек, умерли 39 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 40 новых случаев COVID-19: 13 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1059 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 336 больных. На амбулаторном лечении - 403 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся два пациента с COVID-19, на ИВЛ - нет. В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - трое тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – два, старше 65 лет - один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ один больной, старше 65 лет - нет.



В трех обсерваторах находится 51 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1660 человек, с нарастающим итогом – от 222 537 человек. Тест-системы для лабораторного исследования



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