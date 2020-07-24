В Бурятии переводы по платежным картам выросли до 50 млрд рублей

Доля денег, которые снимались в банкоматах, в общем объеме операций по картам снизилась до 24%



В первом квартале нынешнего года сумма операций по картам жителей Бурятии выросла на четверть - до 111 млрд рублей. Максимальный рост среди всех видов операций показали переводы с карты на карту – на 41% или до 50 млрд рублей. Меньше всего вырос объем снятий наличных денег в банкоматах – на 7%. Объем платежей за товары и услуги увеличился на четверть, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



«Мы наблюдаем устойчивое снижение доли наличных операций по картам в республике последние пять лет. Люди привыкли рассчитываться картами в магазинах, а сейчас все чаще обращаются к онлайн-альтернативам. Этот процесс отражается и на платежной инфраструктуре. За последние пять лет количество банкоматов в республике снизилось почти в два раза, а вот количество терминалов безналичной оплаты выросло в полтора раза», – отметил Виталий Пономарев, заместитель управляющего региональным подразделением Банка России.



По итогам первого квартала 2020 года доля тех денег, что жители Бурятии снимали в банкоматах, в общем объеме операций по картам снизилась до 24%. Платежи за товары и услуги заняли долю в 30%. До 46% выросли переводы по картам.



«Не случайно удельный вес переводов вырос именно за счет снижения доли снятия наличных. Если раньше проще было снять деньги в банкомате, чтобы передать их другому человеку, то сейчас гораздо быстрее воспользоваться функцией перевода в банковском приложении», – пояснил Виталий Пономарев.



В прошлом году заработала Система быстрых платежей (СБП) – сервис мгновенных переводов по номеру телефона между счетами физических лиц в разных банках. С 1 мая этого года в СБП отменены комиссии за переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Обязательное условие – оба банка должны быть участниками СБП. Сейчас таких участников – 80. В том числе: все системообразующие кредитные организации.



За переводы в СБП на сумму более 100 тысяч рублей в месяц кредитные организации могут взимать комиссию, но не более 0,5%.



Фото: Банк России

