Китай расширяет гуманитарную медицинскую помощь Монголии

КНР проведет для жителей Монголии еще 2000 бесплатных операций по лечению катаракты



Согласно серии соглашений, заключенных в режиме онлайн, Китай расширит программу гуманитарной медицинской помощи Монголии, включив в нее дополнительные бесплатные операции и подготовку медицинского персонала, сообщает



В соответствии с соглашениями между филиалом Китайского общества Красного Креста (КОКК) в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай) и Монгольским обществом Красного Креста китайская сторона проведет для жителей Монголии еще 2000 бесплатных операций по лечению катаракты. Об этом сообщила замглавы филиала КОКК Ван Фан.



По ее словам, профессиональную подготовку пройдут 50 офтальмологов и оптометристов, а также еще 500 специалистов по оказанию первой помощи из Монголии. Продолжится проведение бесплатных операций для монгольских детей с врожденным пороком сердца.



Согласно предыдущим соглашениям от 2019 года, филиал КОКК в течение пяти лет должен был безвозмездно провести 1000 операций по лечению катаракты и 100 операций для детей с ВПС, а также подготовить 500 монгольских специалистов по оказанию первой помощи.



К настоящему моменту проведено 310 бесплатных операций по лечению катаракты, завершена подготовка 100 врачей первой помощи. 43 монгольских ребенка с пороками сердца были бесплатно прооперированы в Народной больнице Внутренней Монголии.



Фото: pixabay.com Согласно серии соглашений, заключенных в режиме онлайн, Китай расширит программу гуманитарной медицинской помощи Монголии, включив в нее дополнительные бесплатные операции и подготовку медицинского персонала, сообщает Синьхуа В соответствии с соглашениями между филиалом Китайского общества Красного Креста (КОКК) в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай) и Монгольским обществом Красного Креста китайская сторона проведет для жителей Монголии еще 2000 бесплатных операций по лечению катаракты. Об этом сообщила замглавы филиала КОКК Ван Фан.По ее словам, профессиональную подготовку пройдут 50 офтальмологов и оптометристов, а также еще 500 специалистов по оказанию первой помощи из Монголии. Продолжится проведение бесплатных операций для монгольских детей с врожденным пороком сердца.Согласно предыдущим соглашениям от 2019 года, филиал КОКК в течение пяти лет должен был безвозмездно провести 1000 операций по лечению катаракты и 100 операций для детей с ВПС, а также подготовить 500 монгольских специалистов по оказанию первой помощи.К настоящему моменту проведено 310 бесплатных операций по лечению катаракты, завершена подготовка 100 врачей первой помощи. 43 монгольских ребенка с пороками сердца были бесплатно прооперированы в Народной больнице Внутренней Монголии.Фото: pixabay.com