Вахтовики Бурятии вывезены с золотодобывающего рудника в Забайкалье

Власти республики в очередной раз пришли на помощь землякам, работающим за пределами региона



Двадцать шесть вахтовиков Бурятии вывезены из поселка Дарасун Забайкальского края и размещены в обсерваторе в Улан-Удэ на Верхней Березовке, сообщили в пресс-службе правительства республики.







Как выяснилось в ходе предварительной проверки, на разработке месторождения ООО «Дарасунский рудник» в Тунгокоченском районе Забайкальского края имелся один подтверждённый случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациент госпитализирован в больницу Нерчинска. В связи с этим остальные 46 работников рудника Дарасун, в том числе 31 житель Бурятии, находились на двухнедельном карантине.

По информации администрации рудника, задолженности перед работниками по зарплате либо нарушений иных трудовых прав нет. Работникам продлевается вахта с выплатой средней зарплаты, компенсацией оплаты проезда. Рабочие находились на обсервации в благоустроенном общежитии под постоянным медицинским наблюдением, проводилась тестирование. Все обеспечены трехразовым горячим питанием. Симптомы новой коронавирусной инфекции у работников из Бурятии не зафиксированы, средствами индивидуальной защиты они обеспечены в достаточном количестве. Проводится дезинфекция всех рабочих и жилых помещений.



«Со стороны работников жалоб и претензий не прозвучало. Поступила просьба посодействовать в отправке домой, но при текущей эпидемиологической ситуации целесообразно размещение в обсерваторе на территории Бурятии. Просьба была оглашена на заседании оперативного штаба и услышана. Глава Бурятии принял решение забрать вахтовиков домой для размещения в обсерваторе», -



Примечательно, что власти Бурятии в очередной раз встали на защиту граждан, работающих за пределами республики.



Фото: facebook.com/gypylova Двадцать шесть вахтовиков Бурятии вывезены из поселка Дарасун Забайкальского края и размещены в обсерваторе в Улан-Удэ на Верхней Березовке, сообщили в пресс-службе правительства республики. «Номер один» Как рассказывал , ранее омбудсмен республики Юлия Жамбалова включилась в разрешение ситуации, связанной с нарушением прав вахтовиков из Бурятии на золотодобывающем руднике Забайкальского края. Жалобы рабочих были вызваны их длительным нахождением в обсервации на руднике Дарасун после того, как у одного из работников предприятия обнаружили коронавирус.Как выяснилось в ходе предварительной проверки, на разработке месторождения ООО «Дарасунский рудник» в Тунгокоченском районе Забайкальского края имелся один подтверждённый случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациент госпитализирован в больницу Нерчинска. В связи с этим остальные 46 работников рудника Дарасун, в том числе 31 житель Бурятии, находились на двухнедельном карантине.По информации администрации рудника, задолженности перед работниками по зарплате либо нарушений иных трудовых прав нет. Работникам продлевается вахта с выплатой средней зарплаты, компенсацией оплаты проезда. Рабочие находились на обсервации в благоустроенном общежитии под постоянным медицинским наблюдением, проводилась тестирование. Все обеспечены трехразовым горячим питанием. Симптомы новой коронавирусной инфекции у работников из Бурятии не зафиксированы, средствами индивидуальной защиты они обеспечены в достаточном количестве. Проводится дезинфекция всех рабочих и жилых помещений.«Со стороны работников жалоб и претензий не прозвучало. Поступила просьба посодействовать в отправке домой, но при текущей эпидемиологической ситуации целесообразно размещение в обсерваторе на территории Бурятии. Просьба была оглашена на заседании оперативного штаба и услышана. Глава Бурятии принял решение забрать вахтовиков домой для размещения в обсерваторе», - рассказывала Юлия Жамбалова. Примечательно, что власти Бурятии в очередной раз встали на защиту граждан, работающих за пределами республики. Напомним, в мае в Улан-Удэ встретили два спецавиарейса из Якутии . Руководство республики совместно с управлением Роспотребнадзора эвакуировали более 200 жителей Бурятии, которые работали вахтовым методом на Чаяндинском месторождении «Газпрома». Его руководитель Алексей Миллер выразил благодарность главе Бурятии Алексею Цыденову за оказанное содействие в экстренном вывозе вахтовых сотрудников в связи с угрозой распространения коронавируса на объекте.Фото: facebook.com/gypylova