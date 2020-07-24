Эрмитаж подарил Байкальскому заповеднику копию панорамы Транссиба

В Танхое в старинном вагоне воссоздадут мастерскую ее автора - художника Павла Пясецкого



Государственный Эрмитаж передал Байкальскому заповеднику для демонстрации в историко-мемориальном комплексе «Байкальская переправа» цифровую копию панорамы Великого Сибирского пути Павла Пясецкого, сообщает сайт резервата.



В Танхое в старинном пассажирском вагоне будет воссоздана передвижная мастерская художника, который в начале XX века запечатлел сооружение Транссибирской железнодорожной магистрали на акварельном полотне длиной почти километр. Благодаря современным технологиям в вагоне-мастерской панораму можно будет просматривать почти так же, как это задумывалось самим художником.



«В 2017 году мы открыли историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа», который связал своей экспозицией Танхой с ведущими музеями страны: Эрмитажем, государственной Третьяковской галереей, Центральным музеем железнодорожного транспорта, Музеем истории подводных сил России им. А. И. Маринеско. Особое, высокое значение этой темы определила сама история России. Все началось с решения построить новое современное здание визит-центра Байкальского заповедника в непосредственной близости от Транссиба и федеральной трассы Москва — Владивосток на территории давно бездействующего порта. От некогда крупного транспортного узла остались лишь фрагменты плохо сохранившихся построек и свалка мусора. Старожилы же помнили времена, когда Танхой принимал пароходы и грузы, а поселок рядом с пристанью называли портом. Вернуть жизнь в порт Танхой, открыть важные страницы славной истории для гостей из Бурятии, Иркутской области, путешественников из России и зарубежных стран стало целью Байкальского заповедника. Из разрозненных фрагментов – текстов статей и книг, воспоминаний людей и исторических документов сложилась картина грандиозного исторического явления. Важность этой переправы для России невозможно переоценить. История нашего отечества, а, быть может, и территория государства сегодня были бы иными, не будь на Байкале в годы Русско-японской войны этой переправы», - рассказывает заместитель директора Байкальского заповедника по экологическому просвещению и познавательному туризму Ирина Лясота.



«Транссиб – бренд, уже более столетия известный всему миру, и мы уверены, что эта экспозиция будет иметь успех не только у отечественных, но и у иностранных туристов», - отмечает она.



В планах у заповедника развитие историко-мемориального комплекса. В частности, создание экспозиции, посвященной первым в мире трансконтинентальным автогонкам Пекин – Париж и Нью-Йорк – Париж. В начале XX века они стали событием мирового масштаба, ключевой вехой в истории автоиндустрии, а их трассы прошли и через Танхой.



Фото: baikalzapovednik.ru

