В Бурятии 40% новых случаев COVID-19 бессимптомны

Наблюдается рост инфицированных коронавирусом среди больных ОРВИ и внебольничными пневмониями
В Бурятии ситуация по заболеваемости коронавирусом продолжает оставаться напряженной, несмотря на то, что в сравнении с апрелем-маем ситуация с стабилизировалась и количество вновь выявляемых случаев снизилось. Об этом заявил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.
«Анализ заболеваемости свидетельствует о продолжающейся активной циркуляции вируса среди населения. Мы наблюдаем рост инфицированных COVID-19 среди больных ОРВИ и внебольничными пневмониями. Соответственно увеличивается и число больных в домашних очагах», - пояснил он.
При этом, по его словам, почти 40% из всех выявленных случаев заболевания COVID-19 – это бессимптомная форма и так называемой носительство. По каждому новому случаю все также проводятся противоэпидемические мероприятия, направленные на локализацию очага и недопущение распространения инфекции, отметил руководитель республиканского управления Роспотребнадзора.
В связи с этим специалистов тревожит, что население расслабилось – не соблюдаются меры профилактики, включая масочный режим. А особенно – запрет на проведение массовых мероприятий.
«Он действует, при этом, к сожалению, участились случаи его нарушения. К подобным примерам можно отнести недавние мероприятия: похороны в Кяхтинском районе, свадьба в Кабанском районе. А до этого были обряды в Кижингинском и Тункинском районах, юбилей в Селенгинском районе. Хотя я неоднократно обращался к землякам и просил воздержаться от проведения массовых мероприятий. Но все же они проявили безответственность и беспечность. В одном только Кижингинском очаге было 206 случаев заболевания COVID-19, даже с летальными исходами! Это только кажется, что вы сейчас отпразднуете юбилей или свадьбу небольшой компанией, допустим, 15 человек и разойдетесь. Но надо понимать – вы подвергаете риску своих родных. А гости пойдут потом к себе домой, там у них свои семьи окажутся в зоне риска. Ответственность – вот, что должно быть на первом месте. И еще – забота о близких», - подчеркнул Сергей Ханхареев.
«Нужно понимать, что в жизни бывают разные случаи, - говорит он. - К примеру, обряд похорон провести необходимо, но со строгим соблюдением всех мер безопасности, к организации стоит привлечь самый близкий круг родственников, буквально, не более 10-15 человек. И, конечно, стоит отказаться от поминальных обедов. Другое дело – проведение банкета в честь юбилея. Согласитесь, с ним можно повременить?», - говорит главный санитарный врач.
Комментируя возможность, второй волны пандемии коронавируса, он обратил внимание на то, что «преждевременно делать какие-то прогнозы». «Осенью начнется сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. И это наложит свой отпечаток на ситуацию с COVID-19. Но наша и другие экстренные службы республики готовы к любым сценариям развития ситуации. При этом очень многое, опять-таки, зависит от наших земляков, от их ответственного отношения к своему поведению и соблюдению всех рекомендованных мер безопасности», - уверен Сергей Ханхареев.
Как сообщал «Номер один», в Бурятии сегодня общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3864. Это на 40 случаев больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ - 2179 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3086 человек, умерли 39 человек.
Фото: rospotrebnadzor.ru
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