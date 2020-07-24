Мусор в Бурятии: реформы не было и не будет

Бурятии необходимо 9 млрд рублей на решение проблем, но денег ждать не стоит







В Бурятии не сформировано единого понимания того, как претворить мусорную реформу в жизнь. К такому неожиданному выводу пришли участники совещания Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Народного Хурала Бурятии.



По их оценке, единая концепция может сложиться, если каждый район разработает ее для своей территории, ведь везде свои особенности. В Центральной экологической зоне и на Байкальской природной территории действуют одни нормы законодательства, в остальных районах – другие.



«Должен быть стратегический план. Куда мы идем? Мы идем к захоронению отходов, к их переработке, к мусоросжигательному заводу для получения тепла и энергии или к чему-то другому? Должна быть единая концепция с учетом мнения всех районов. На основании этого депутаты смогут выступать с инициативой о внесении поправок, в том числе о восстановлении финансирования в госпрограммах по строительству полигонов ТКО», - заявил глава профильного парламентского комитета Анатолий Кушнарев.



Комитет Народного Хурала намерен обсудить эти вопросы на осенней встрече межпарламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», которую планируется провести в Улан-Удэ.



По данным министерства природных ресурсов республики, на Байкальской природной территории находятся сегодня около пятисот свалок. Объем мусора на них - более трех миллионов тонн. В границах Центральной экологической зоны и на особо охраняемых природных территориях - 62 свалки. «Для их утилизации требуется строительство и ввод в эксплуатацию 16 полигонов твердых коммунальных отходов на сумму почти 3,5 миллиарда рублей», - сообщила заместитель министра Наталья Тумуреева.



С учётом строительства мусоросортировочных комплексов и мобильных пунктов термического обезвреживания отходов Бурятии, строительства производственного комплекса по переработке ТКО в Улан-Удэ необходимо почти 9 миллиардов рублей. Для четырех полигонов ТКО в Селенгинске, Турунтаево, Хоринске и Тунке проектно-сметная документация уже разработана, но начнется ли строительство - большой вопрос.



«В национальных проектах «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с отходами» теперь нет такой строчки как строительство полигонов, то есть федеральные средства не выделяются», - отметила Наталья Тумуреева.



Причина этого в том, что в России сегодня актуальным становится переработка мусора, а не его захоронение, пояснила заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Ирина Чистякова. «Был проведен анализ, по результатам которого стало ясно, что захоронению подлежит только 10-15 процентов мусора. Остальное можно использовать вторично. Это общий курс государственной политики. Все надо сортировать, перерабатывать и как вторичное сырье использовать. Для 10-15 процентов не требуется много полигонов, поэтому все отдано на откуп субъектам: если вам надо, то вы и стройте», - сказала она.



Вместе с тем, участники совещания отметили, что старые свалки накапливались десятилетиями, и как вторичное сырье теперь малоликвидны. Что касается переработки и сортировки мусора, то здесь мог бы помочь бизнес. Однако предприниматели неохотно идут в эту сферу. Чтобы привлечь бизнес необходимо разработать меры государственной поддержки экологического предпринимательства, убежден Анатолий Кушнарев.



Помимо этого участники совещания обсудили темы обустройства площадок для сбора мусора, производства контейнеров, раздельного сбора мусора. В некоторых районах уже есть положительный опыт.



В заседании приняли участие депутаты Народного Хурала Бурятии Виктор Ячменев, Дмитрий Дружинин, Анатолий Ковалев, Валерий Кочнев, Игорь Зубарев, заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Ирина Чистякова, заместитель министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева, представители мусорного оператора «ЭкоАльянс» и районных администраций.



Фото: «Номер один»

