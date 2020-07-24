В Бурятии школьник получил благодарность и часы от Александра Бастрыкина

Двенадцатилетний подросток из деревни Булум Хоринского района спас из пожара четырех детей



В Улан- Удэ в Следственном управлении СКР по Бурятии в торжественной обстановке вручены награды школьнику Лубсану Цыбикову, проявившему отвагу и самоотверженность при спасении людей на пожаре, сообщили в пресс-службе управления.



Руководитель управления Вячеслав Сухоруков вручил ему благодарность Следственного комитета Российской Федерации, а также памятные наручные часы. Вячеслав Сухоруков отметил, что во время пожара Лубсан действовал не как ребенок, а как взрослый мужчина – профессионал, который, не растерявшись, оказал помощь попавшим в беду людям быстро и правильно. Глава Следственного управления пожелал школьнику всегда оставаться таким же смелым, находчивым, настойчивым, умным и спортивным человеком и пообещал помощь, если подросток решит посвятить свою жизнь борьбе с преступностью и захочет поступить в учебные заведения Следственного комитета. Все присутствующие при награждении офицеры приветствовали юного героя громкими аплодисментами и возгласом «Ура!».



Напомним, 15 марта нынешнего года около полудня в улусе Булум Хоринского района Бурятии произошло возгорание жилого дома, в котором находилась мать с четырьмя малолетними детьми. Женщина обнаружила пожар, когда огнем уже были охвачены веранда и крыша дома, что не позволяло покинуть помещение через основной выход. В этот момент к горящему дому подбежал оказавшийся рядом несовершеннолетний Лубсан Цыбиков, который, несмотря на угрозу для собственной жизни и здоровья, помог детям покинуть горящее помещение.



Он принял из окна всех четырех детей, укутал их в свою одежду и отвел в безопасное место. Их мать самостоятельно через окно следом покинула дом. В результате пожара никто не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась.



После этого случая руководителем Следственного управления в рамках ежегодной патриотической инициативы Следственного комитета «Юные герои» в центральный аппарат направлено представление с просьбой о награждении подростка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил мужество, самоотверженность и отвагу школьника и наградил его благодарностью ведомства.



Фото: buryatia.sledcom.ru

