В Бурятии «антиковидные» ограничения продлены до конца августа

Ограничения усилены в городе Бабушкин, где свадьба привела к вспышке коронавируса







В Бурятии республиканский оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлил «антиковидные» ограничения до конца августа, сообщили сегодня в пресс-службе правительства республики.



По-прежнему сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. А также - оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения людей. В частности, приостановлена работа кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов, ночных клубов.



«Эпидемиологическая ситуация в республике остается нестабильной. Среднесуточный показатель темпов прироста за две календарные недели не снижается и составляет 1,2. Для перехода ко второму и третьему этапу снятия ограничительных мероприятий должно быть не более 1. В связи с этим, мы вносим предложение продлить ограничения, регламентированные указом главы Бурятии, до 31 августа. Это: самоизоляция для лиц, имеющих хронические заболевания; выполнение условия социального дистанцирования; использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах; запрет на проведение массовых мероприятий», - сообщил на заседании оперативного штаба главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



Кроме того, усилены ограничения в городе Бабушкин Кабанского района, где в течение одной недели не будут работать магазины, реализующие промтовары. В городе продолжаются противоэпидемические мероприятия по локализации очага, возникшего после свадьбы с участием 35 приглашенных, из которых 20 человек инфицированы COVID-19. На сегодняшний день по городу зарегистрировано 34 больных и 112 контактных лиц.



Новой редакцией указа главы Бурятии внесены изменения в порядок работы учреждений дополнительного образования. До 31 августа включительно продлен запрет на работу кружков и секций с массовым пребыванием учащихся, а также проведение досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.



Вместе с тем, разрешена работа образовательных организаций по программам дополнительного образования при условии проведения занятий с численным составом обучающихся не более трех человек на одном занятии при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер после регистрации на интернет-портале «Работающая Бурятия».



В штатный режим работы переходит Многофункциональный центр республики. Ранее он работал по предварительной записи. Гражданам рекомендуется обращаться за получением государственных услуг в электронном виде. Если получение услуги в электронном виде не предоставляется возможным, то посещение МФЦ допускается с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и соблюдением социального дистанцирования в 1,5 метра.



Все органы исполнительной власти, такие как минсоцзащиты, ЗАГС, Республиканское агентство занятости населения и их подведомственные учреждения, за исключением учреждений минкультуры, также возобновляют штатный режим оказания услуг. Регистрация брака в ЗАГСах по-прежнему допускается с числом приглашенных не более четырех человек.



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