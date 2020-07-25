Жители Улан-Удэ жалуются на путаницу адресов, дома-клоны и потопы во дворах

В городе есть дома-клоны, проблемы которых бьют по добропорядочным жителям «истинных» домов



В Улан-Удэ есть дома, где жизнь их обитателей никак не назовешь спокойной. Им постоянно приходится расхлебывать ошибки чиновников и без конца бороться с ветряными мельницами. К примеру, двум домам на улице Крылова даны совершенно одинаковые адреса. Такая ошибка оборачивается тем, что добросовестные жители отвечают за должников дома-клона. Доходит и до путаницы с отключением света, приезда не по адресу бригад из «психушки».



Приключения не для слабонервных



В Улан-Удэ есть дома-клоны, проблемы которых бьют по добропорядочным жителям «истинных» домов. Например, у дома улан-удэнца Алексея Кезерова есть дом-дубликат с таким же адресом: ул. Крылова, 2 А. Он находится неподалеку. Дом Алексея – обычный, деревянный, а в доме-клоне - несколько квартир (барак).



У дома Кезерова официально, по документам, адрес существует с середины 1950-х гг. прошлого века. Мужчина родился и вырос здесь, отлично знает окрестности, которые все облазил с друзьями в детстве. Дом был уникальным до тех пор, пока не начались реформы, затронувшие местную реалбазу. Территорию предприятия поделили, организовались разные коммерческие фирмы.



В какой-то момент располагавшемуся рядом бараку зачем-то присвоили адрес, идентичный тому, по которому сейчас проживает Алексей.



- Бараку почему-то дали наш адрес - ул. Крылова, 2 А. Там восемь квартир. Мне в почтовый ящик приходят пачки писем: от судебных приставов, налоговой службы, извещения о посылках и т. д. Раньше я даже брал их и относил назад, в отделение связи, объяснял положение, - повествует наш собеседник.



Но это полбеды. На письмах все не заканчивается.



- Мы стали жить как-то очень тревожно. Потому что тот многоквартирный дом оказался очень беспокойным, - рассказывает улан-удэнец.



К семье Кезеровых начали постоянно наведываться разные органы с претензиями. Энергетики отключают от электричества. То и дело приходит полиция, ищет каких-то граждан. Смотрят табличку «Дом 2 А» и начинают стучаться. Приезжает по вызову скорая. Порой вдруг прибывает такси, сначала ожидает, затем тарабанит в калитку: «Вызывали?». А однажды, видимо, после каких-то особенно ярких событий в доме-клоне, приехала психиатрическая бригада скорой.



- Выхожу из дома. Смотрю в щель калитки, а за ней доктор в халате стоит. И два санитара по краям встали. Во дворе у меня собака, и я за ворота выходить не стал. Просто дверь открыл, и доктор так вежливо спрашивает: «Здравствуйте, это Крылова, 2 А?» - вспоминает наш собеседник.



В итоге объяснил медикам, что их, скорее всего, вызывали в дом-«дубликат».



Если сначала, может быть, это не особенно напрягало, то потом, особенно после немотивированных отключений добропорядочного дома от электроэнергии и длительных разбирательств с энергетиками, жильцам все это надоело.

- Как получилось, что наш адрес - ул. Крылова, 2 А - в Улан-Удэ присвоили еще многоквартирному бараку? Кто такое допустил? Неужели нельзя было написать «корпус 1» или что-то еще? - искренне возмущен горожанин.



Хотели, как лучше…



Дом 2 А по ул. Крылова не один такой в околотке. Соседние «крыловские» дома тоже имеют проблему домов-«дубликатов», находящихся невдалеке. Очевидно, когда улан-удэнские власти присваивали здесь порядковые номера, чиновники, готовившие распоряжения (или постановления, приказы), допустили ряд нелепых промашек. Сегодня надо просто внести в них изменения. Кто должен это делать? В какой орган обращаться возмущенным горожанам за наведением порядка? Или сразу в суд о понуждении исправить ошибку? Пока эти вопросы остаются без ответов.



Но на этом приключения жителей улицы Крылова, 2А, не заканчиваются. Строение находится напротив средней школы № 52, недалеко от остановки «42 квартал» («Акбэс»). Дом небольшой, ограда, огород. Для этой местности характерен заметный уклон рельефа. При дожде потоки воды по законам физики стекают вниз. В данном месте они всегда направлялись по проезду вдоль заборов, огораживающих огороды жителей, и далее в русло реки Воровки.



- Потоки воды всегда шли мимо наших домов, участков, проблем не существовало. Пройдя мимо нас, вода уходила в русло Воровки. В обычное время оно находится в высохшем состоянии. Но в ливни туда приходит вода, наполняет русло и течет по нему дальше. Там, где русло перпендикулярно выходит на соседнюю дорогу, под проезжей частью обустроена большая труба для пропуска потока. Никогда не подтапливало наши огороды, - рассказывает Алексей Кезеров.



Оказывается, в толще земли под упомянутым проездом проходит теплотрасса ТГК-14, есть там и тепловой колодец, торчащий наружу. Энергетики, как водится, ведут свои работы, копают и однажды решили поднять здесь уровень земли. Для крупной богатой компании-монополиста не составило труда привезти сюда песок. После искусственной насыпки грунта изменился рельеф – появилась возвышенность, перекрыв ливневым потокам воды привычную дорожку в русло Воровки. Перепад высот исчез. Оказавшись «запертой», огромная масса воды стала разливаться по окрестностям – огородам людей. Тоже по законам физики. Когда потоп произошел впервые, жители были в шоке, так как не ждали такого сюрприза.



Приток воды усилило еще и асфальтирование дороги у школы. К тому же она также стала выше, чем раньше. Дождевая вода там уже не останавливается, ей негде впитаться в грунт. Поток полностью скатывается до дома Алексея и, как обычно, поворачивает в превратившийся теперь в злополучный проезд вдоль домов. С других сторон поступает дополнительная вода.



- Всего сливается поток от школы и еще с трех направлений. А течь по проезду, как обычно, в направлении русла реки Воровки вода уже не может. Здесь теперь столько воды накапливается, - говорит хозяин дома, показывая, откуда собираются ливневые осадки.



Чтобы пробить воде привычную дорогу, обеспечить уклон к руслу Воровки, улан-удэнец раньше обращался к соседу, у которого был трактор. Однако сосед тягач продал, и теперь все делается с помощью обычной лопаты.



- Это же постоянная головная боль. Я в ливень теперь не сплю. Выхожу даже ночью и копаю путь для воды. А ТГК-14 потом опять все присыпает. Тут надо всего лишь восстановить уклон для стока воды, но я на ТГК-14 никак не могу выйти, объяснить проблемы жителей. Позавчера сильный ливень был, выхожу, а тут уже соседка с лопатой. У нее ограду топит. Это бедствие началось несколько лет назад. Раньше нормально было, урожаи в огородах выращивали, - констатирует наш собеседник.



Получается вечный круговорот. Люди от отчаяния делают путь для стока, а его засыпают. Затем снова все по кругу. По словам пострадавших, раньше тот ход, что они проделывали для воды, засыпали просто песком, ав последний раз привезли с камнями. «Песок копать было легче, сейчас стало труднее. Мы лопатами копаем несколько дней, а они приедут и за час все труды ликвидируют, у них техника», - говорит местный народ.



«Номер один» хотел бы получить от муниципалитета официальные ответы по поводу поднятых вопросов. И по «водохранилищу», топящему людей из-за нарушенного стока воды. И по хаосу в адресном хозяйстве.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

