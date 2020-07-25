Хамбо лама устроил конкуренцию

В Бурятии появилась еще одна гигантская святыня

На прошлой неделе из Иволгинского в Закаменский район отправился неприметный грузовик с особо ценным грузом. Внутри него возвышается монумент божества Арья Баала, его установят в Санаге, и он станет самой большой религиозной статуей в России. Эта грандиозная скульптура уже привлекла внимание паломников – в Бурятии туры по буддийским святыням становятся все популярнее.Арьяа Баала установят на склоне горы Улан Зура в селе Санага Закаменского района.- Место для возведения монумента выбрано не случайно: I Пандидо Хамбо лама Дамба-Даржа Заяев в свое время называл Санагу Диваажином - страной богов, - рассказали в благотворительном фонде «Нэгэдэл».Санагинцы надеются, что божество в будущем станет местом поклонения верующих и объектом посещения туристов наравне с такими известными святынями буддизма, как Нетленное тело XII Пандидо Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова, статуя Зандан Жуу и храм богини Янжимы.- Мы вместе с вами сегодня закладываем начало новой истории нашей малой родины. И понимаем, что наряду с огромной честью на всех верующих возложена огромная ответственность за то, чтобы все совместными усилиями возвели этот уникальный монумент. В благодарность получим благословение Арьяа Баалы, доносящего свое безграничное милосердие до каждого существа, - пишут жители Санаги.В буддийском учении Арьяа Баала, или Авалокитешвара – бодхисаттва, давший обет выслушать молитвы всех существ, обратившихся к нему в часы страданий. Далай лама считается воплощением Авалокитешвары.Высота статуи - 41 метр, ширина - 28 метров. Бурятский монумент должен стать в России вторым высоким сооружением после 85-метрового памятника «Родина-мать зовет!».Сама мастерская, где построили 41-метровую святыню, находится в Нурселении. Три года над ней трудились десятки рабочих под руководством известного мастера Юрия Мандаганова. Народный художник Бурятии один из немногих мастеров в Сибири, кто активно работает в технике флорентийской мозаики, сложной в исполнении, требующей личных вложений, множества усилий, знаний и практики. Для опытного мастера ее строительство стало самым серьезным вызовом в карьере.- Она устанавливается на склоне горы, и технически это очень сложный проект. Используем современные материалы: на основе смол, стеклоткани. Максимально пытаемся облегчить конструкцию, можем придать все цвета соответственно буддийским канонам. Материал очень долговечен. 20 тонн металла обработали антикоррозийным покрытием, - сказал Юрий Мандаганов.Переезд 41-метровой статуи на 500 километров от мастерской тоже стал настоящей операцией. По линиям монумент нарезался на части, потом погрузили на грузовик и вывезли до Санаги. Для такой святой миссии «Урал» с тралом предоставил Закаменский лесхоз. И это не случайно. Ведь этому строительству помогали всем миром, а не только уроженцы Закаменского района: деньги присылали со всех уголков планеты. От 150 рублей до 50 тыс. рублей переводы шли несколько лет.- Это будет большой религиозный парк. На эти цели еще требуется ориентировочно 5 млн рублей. Мы верим, что буддийский комплекс «Санага» станет центром паломничества для миллионов верующих. Статуя Будды сострадания будет служить для стабильности, процветания Бурятии, – говорит Солбон Будаев, председатель благотворительного фонда «Нэгэдэл».Интересно, что это не первая буддийская святыня, поражающая своим размером. Несколько лет назад в Хоринском районе высекли самое большое изображение Будды в России. Место паломничества - гора Баян-хонгор возле села Баян-Гол.Самый большой и древний в мире Будда, высеченный в скале, находится в китайской провинции Сичуань. Его высота составляет 71 метр, а возраст - около 1200 лет. На его строительство ушло почти 90 лет. Интересно, что в Хоринском районе трудились мастера тоже из Поднебесной.Идея создания 33-метрового Будды еще 15 лет назад появилась у Досточтимого буддийского священнослужителя Еше Лодой Ринпоче после поездки на остров Ольхон. Как рассказал его ближайший ученик Тензин лама, на это учителя вдохновили «величественные скалы, вырастающие из водной глади и устремляющиеся в небо». Однако тогда, по словам Ринпоче, время для этого было неподходящим.Как признался Тензин лама, место определили не сразу. Рассматривали возможность установления такой статуи на Байкале, но сделать это там было бы сложно технически. Рассматривались в качестве вариантов и другие районы республики, но в итоге выбор пал на Хоринский.Осуществить замысел удалось достаточно быстро. Прошли все необходимые согласования, нашлись спонсоры, мастера, художники. Местные жители помогали при строительстве. Образ Будды сделали максимально величественным, но с минимальным воздействием на природу – высекать полноценную статью или барельеф не стали. Лишь сняли верхний слой породы, нанесли контуры Будды, восседающего в позе лотоса, и покрасили.Интересно, что 33-метровый Будда и 41-метровый Авалокитешвара – прямые конкуренты не только в плане паломничества. Говорят, Еше Лодой Ринпоче и Хамбо лама Аюшеев недолюбливают друг друга, ведь они представляют две ветви буддизма, что сошлись в Бурятии.Паломнический туризм в Бурятии имеет большие перспективы, но без инфраструктуры не будет доходов, убежден Эрдэни Дымчиков. Известный общественный деятель несколько лет организовывает паломнические туры по республике. Поэтому и название турфирмы не случайное – «Байкал Будда тур».- Байкал и буддизм – два наших самых больших туристических бренда. При этом в плане организации буддийские туры сильно уступают семейским, - говорит Эрдэни.Туристы знакомятся со святыми местами Бурятии и поклоняются им чаще летом, наплыв паломников наблюдается в августе и сентябре, когда набирает силу аршан. Зимой желающих меньше, и турфирмы в паломнические туры отправляют компактные группы из двух-трех человек или вообще индивидуально. «Паломники делятся на три группы – наши жители, из других регионов и иностранцы. Больше всего ездят земляки, женщины старше 50 – вот средний портрет такого туриста. Исключение - бездетные пары, приезжающие на поклонение к богине Янжиме. Это раскрученный бренд, и очень много туров на уровне не только республики, но и всей России».Сам Дымчиков увлекается буддизмом еще с юности, не случайно окончил университет по специальности «философия». На малой родине в Еравнинском районе он облагораживает ступу Будды медицины и активно зовет с собой волонтеров.- Я разработал 14 паломнических маршрутов, из них два – вне пределов Бурятии (Алханай и Ольхон). Самый близкий к городу это, конечно, Нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова. А статуя Арьяа Баала в Санаге – это большое дело, но поедут ли туда паломники по разбитой дороге – большой вопрос, - сетует Эрдэни.По его оценке, развитие инфраструктуры вокруг святынь – вот чего не хватает паломническому туризму в республике: «Попробуй доехать до Зандан Жуу. Оставишь подвесу, нужны цивильные туалеты, хорошие придорожные кафе. Вот взять 33-метрового Будду в Хоринском районе, там, у подножья горы, надо строить гостевые дома. Поднялся на гору, посмотрел Будду, спустился, и уже день прошел. На второй день покатался на лошадях. Тут же бурятская кухня. Развлекательная программа – и артисты, и ехор».Как отмечает Эрдэни, паломнический туризм зависит от контингента.- Богачей среди обычных паломников не увидишь. А ВИП-гости обычно не очень набожные. Думаю, нужно завозить монголов. Несколько лет назад был поток при низком рубле, но мы не смогли переварить его. А сейчас потенциал у такого туризма большой. Надо только работать, - убежден Дымчиков.Андрей Шевченко, «Номер один».Фото: "Номер один", БФ «Нэгэдэл»