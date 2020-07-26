Бурятские рэперы штурмуют Москву

В Москве нашу республику узнают благодаря рэпу



Если спросить на улицах Улан-Удэ имя самого известного певца, то услышите перечисление представителей только местной бурятской эстрады. Однако в Москве о нашей республике узнают благодаря рэпу – столицу с новыми альбомами покоряют Тимур - Everthe8 - Бубеев и Артур - Luxor - Шмыгин



Мастер дуэтов



Рэпер Luxor и модель Алеся Кафельникова представили совместный мини-альбом «Город на дороге». Сама пластинка описывается как «смелый хип-хоп-эксперимент». Свою музыкальную карьеру дочка известного теннисиста начала под псевдонимом Alesya KAF.



В этом альбоме Артур Шмыгин выступает в роли и певца, и автора. Песни посвящены разным темам: жизнь в мегаполисе, вредные привычки и зависимости, купленная любовь, юношеский максимализм и агрессия.



- Нельзя сказать, что у трека «Город на дороге» есть четко очерченная концепция. Для меня это новая история. За четыре дня получились три песни, и они все офигенные. Бывает, за вечер напишешь текст, возвращаешься к нему, крутишь там, меняешь слова, а тут мы просто встретились и творческий процесс прошел. «Город на дороге» — про наш город, у каждого в голове он свой, - говорит в интервью музыкальному сайту Luxor.



23-летний уроженец Улан-Удэ Артур Шмыгин перебрался в Москву несколько лет назад. В этом году Luxor обещает свой сольный альбом: «Там будет некая заявочка на рок. Но в рэпе мне как-то попроще, в роке - я в дискомфорте. Для каждого мозга своя музыка — у кого-то рок, у кого-то рэп. Музыка везде с нами: в каждом человеке, за исключением какого-то минимального процента населения, безучастного к ней».



Сам Артур признался, что пытается подучить не только английский, но и бурятский: «Я работаю над этим сейчас, потому что чувствую себя неандертальцем».



Английский альбом с Верхней Березовки



Другой улан-удэнец Тимур Бубеев, выступающий под псевдонимом Everthe8, покорил Москву именно своими английскими текстами. Он выпустил новую пластинку Not by Recipe.



- Мне немножко некомфортно существовать в рамках только России. Интересно посмотреть со стороны на западную культуру и рассказать об этом на английском языке. Мы живем в то время, когда стрельнуть может все, что угодно. Яркий пример тому — Blueface. То же самое касается всех треков - они делаются на коленке чуваками с Soundcloud. Семь лет назад никто не мог предположить, что это стрельнет, а сейчас взорвать может кто угодно, и меня это очень радует. Использовать английский язык мне удобнее, хотя это не значит, что я не читаю по-русски, - рассказывает «Канобу» Тимур.



Сам артист не гонится за наградами, а своим главным музыкальным критиком считает маму: «Часто представляю, что мою музыку слушают люди, которые меня вдохновляют. Допустим, часто думаю о том, что я сижу с Канье Уэстом и звучат мои треки, он начинает как-то проявлять реакцию, и у меня появляются мурашки. Ну или, допустим, если моя мама их слушает. Я себе представляю, что ей они нравятся, и это начинает меня будоражить. Музыка вдохновляет на написание музыки».



Интересно, что Тимур не забывает о своей малой родине – дебютный альбом назывался Ulan-Ude summer 2016, а влияние бурятской культуры он испытывает и в музыке: «Мне нравится более сложный, долгий, выверенный путь — восточный. Когда я пишу трек и понимаю объективно, что он плохой, не буду его выкладывать. Его, скорее всего, никто и не услышит. Пришел домой, обдумал все, лег спать. На следующий день пишешь следующий трек — и он плохой. Так десять треков, а одиннадцатый — хороший. Все, выкладываем».



А недавно Тимур объявил, что ищет таланты в самой Бурятии. Он открыл свой лейбл, куда набирает музыкантов, художников и видеомейкеров.



Интересно, родной город Тимур называет опасным, романтизирующим криминал. Город, где молодежь занимается либо рэпом, либо КВНом, либо фотографией.



- В Улан-Удэ у молодежи есть определенный дресс-код, и парням нравятся эти тренировочные штаны: «адидасы» или «найки» - неважно. То есть любому парню с Улан-Удэ важно иметь у себя в гардеробе такие штаны - а я же сильно радею за этот город. Мне хочется продвигать эту культуру, этот образ «улан-удэнского пацана». Да и вообще мне они нравятся — это удобно и практично. Вот и я купил себе такие штаны здесь, в Москве. Как-то мы зашли с друзьями в магазин, я начал примерять вещи. На мне были эти штаны, и ничто под них не подходило. Позже ко мне подошел один мой друг и сказал: «Слушай, эти штаны реально магические. Они настолько магические, что любая вещь, какую бы ты с ними не надел, все выглядит максимально по-ублюдски. Больше никогда их не надевай, пожалуйста. Никогда».



Андрей Шевченко, «Номер один».

Фото из архива А. Шмыгина

