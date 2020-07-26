Федералы вновь проиграли суд по недвижимости в Улан-Удэ

Росимущество не смогло доказать, что земля на Верхней Березовке должна принадлежать федералам



Ведомство, курирующее от лица РФ федеральные имущественные интересы в Бурятии, один за другим проигрывает суды по объектам недвижимости. На этот раз Росимущество не смогло доказать, что земля на Верхней Березовке должна принадлежать федералам.



Совсем недавно «Номер один» писал, как мэрия Улан-Удэ успешно отбирает у федералов земли на Верхней Березовке. Напомним, отобрана внушительная часть обширных федеральных территорий, находившихся в ведении «БурНИИСХа», но используемых им не по назначению (построены дачи). Сначала город выиграл суды по целым земельным участкам, а недавно по тем, которые дачи занимали частично (теперь эти участки разделят и землю под дачами передадут муниципалитету для последующей приватизации дачниками своих соток). Кстати, интересно, будет ли после этого снят с должности директор «БурНИИСХа»?



На сей раз федералы проиграли битву вокруг здания лыжной базы на Верхней Березовке. Сначала они были разбиты в суде в Бурятии. А в июле 2020 года проиграли процесс и в апелляционной инстанции, где пытались опротестовать бурятское решение.



Торжествующим победителем оказалось Бурятское республиканское отделение общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Его, наверное, тоже можно отнести к числу федеральных структур, но по своей сути оно является уже структурой иного «наполнения».



О ходе конфликта «Номер один» писал в январе текущего года. Спор вспыхнул по поводу лыжной базы по адресу: Верхняя Березовка, 2 Ж. Противоречия были большими - за давностью лет «динамовцам» некоторые документы для «приватизации» объекта собрать не удалось.



Поэтому и решили действовать через суд, ведь нынешнее «Динамо» - правопреемник прежнего Бурятского республиканского совета «Динамо», построившего базу в 1959 году за счет своих средств.



Межрегиональное территориальное Управление Росимущества в Республике Бурятия и Забайкальском крае категорически отвергло притязания – земельный участок, где стоит база, с 2009 года зарегистрирован за РФ, а то, что «Динамо» использует, содержит имеющуюся лыжную базу и что здание не входит в перечень федерального имущества, «не является безусловным подтверждением для притязаний истца».



Первая инстанция встала на сторону «динамовцев» и признала за ними право собственности на спорное недвижимое имущество.



Когда Росимущество подало апелляционную жалобу, у него был определенный шанс отбиться от напористого «Динамо». 24 декабря 2019 года в Чите апелляционный судебный состав, куда входили судьи Макарцев (председательствующий судья), Желтоухов, Каминский, поднял интересный вопрос о юридическом статусе бурятского «Динамо».



Это был очень «скользкий» поворот дела. Напомним его суть. Выяснилось, что Бурятское республиканское отделение общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» является самостоятельным юридическим лицом.



«Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» также является самостоятельным юридическим лицом», въедливо отметила апелляционная инстанция.



Согласно закону, в российских общественных организациях, структурные подразделения (отделения) которых осуществляют свою деятельность на основе единого устава данных организаций, собственниками имущества являются общественные организации в целом.

Отделения же могут только обладать правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ним головной организацией.



Представителей бурятского «Динамо» попросили пояснить, на основании чего право собственности на оспариваемую лыжную базу может быть признано за ним (за республиканским отделением). «Не затронуты ли интересы всероссийского «Динамо»? - спросил суд под руководством Макарцева.



Так получилось, что через некоторое время состав суда изменился – ушел судья Макарцев. Получил назначение в Красноярский край и уехал из Читы. Его заменила судья Скажутина. Позднее на другого заменен также и судья Каминский. Словом, из троих, кто начинал рассматривать апелляцию Росимущества, к концу процесса «выжил» один (!) - судья Желтоухов.



Совпадение или нет, но после этого очень интересный вопрос - затронуты ли интересы всероссийского «Динамо» - как-то тихо-тихо начал «сходить со сцены». В итоговом решении читинской инстанции данный аспект, к удивлению, почему-то вовсе не нашел ни малейшего отражения.



«Обстоятельства дела судом первой инстанции исследованы полно, объективно и всесторонне, им дана надлежащая правовая оценка», - провозгласила апелляционная инстанция с измененным составом судей. Решение осталось без изменения, апелляция – без удовлетворения.



Бурятское «Динамо» выиграло у Росимущества и получит базу в собственность. Но от такой победы остался какой-то странный осадок.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

