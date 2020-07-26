Развод: причины и последствия

По статистике, в Бурятии на каждые две свадьбы приходится один развод



Практически всегда для одного или обоих супругов расставание проходит болезненно. Трудно принять тот факт, что прошлое уже не вернуть, семьи больше нет и что с этим делать - неизвестно. Одни экс-супруги впадают в депрессию, другие запивают горе алкоголем, третьи годами бегают за бывшим партнером в надежде его вернуть. Что делать, когда семейная лодка вдруг разбивается, расскажет клинический психолог и семейный психотерапевт Алена Симонова.



Неправильная свадьба



- Алена Николаевна, по шкале стресса развод стоит на втором месте после смерти близкого человека – такой силы это потрясение. Расскажите, как пережить его с наименьшими потерями?



- Сейчас в стране регистрируется очень большое число разводов. Многие обращаются за психологической помощью, потому что тяжело переживают распад семьи. Развод чаще всего сопровождается страданиями, психоэмоциональными нарушениями у одного или обоих партнеров. От чего зависит тяжесть развода, давайте разберемся.



Во-первых, на то, как человек переживает развод, влияет, как он вошел в эти отношения. Какова была его мотивация. Наиболее частая причина, по которой женщина выходит замуж, это нежелание жить в родной семье, где родители ее не любят или пьют. Она убегает в отношения с мужчиной, чтобы найти в них отдушину, любовь и понимание. Конечно, это неправильная мотивация для создания семьи.



Иногда девушка живет без отца, либо он недостаточно любит ее, поэтому она ищет в лице мужчины папочку, защитника, опору. Обычно во время работы с клиентами я провожу тест: предлагаю им написать, для чего им нужен брак. Интересно, что многие женщины отвечают, что «для поддержки, опоры, защиты». В этом я сразу вижу неправильный мотив, ведь женщина ищет в лице мужа папу, а не партнера.



Не каждый мужчина хочет быть папой в отношениях с женщиной. Бывают, конечно, мужчины, которые берут в жены «дочку», глупую девочку, и ее можно воспитывать, руководить ею, она будет послушна. Но такие отношения не способны к развитию: когда период страсти пройдет, мужчина начнет убегать от жены, ему с ней будет неинтересно, а у жены в таком браке потеряется либидо, сексуальное влечение к мужу, исполняющему функцию отца. В итоге оба понимают, что ошиблись в партнере.



Во-вторых, бывает, что мотив вступления в брак - это одиночество. Например, женщина вышла замуж, потому что одной плохо, нужно общение. Она не из-за любви выходит замуж, а из практических целей – посмотрела, что мужчина положительный, и решила, почему бы и нет. Не разобралась, подходит ли он ей по ценностям, интересам, есть ли у нее чувства к нему. Часто неправильным мотивом создания семьи выступает общественное мнение или стереотипы. Например, все замужем, и мне надо, годы-то идут. Или мотивом выступает практический вопрос – женщина после развода ищет не себе партнера, а отца своим детям.



Половинок не бывает



Существует такая теория, что нужно искать вторую половинку. Я считаю, что это утопическая теория, женщина должна быть целостной, самодостаточной и уметь быть счастливой без мужчины. Зрелая личность не будет искать половинку - она будет искать партнера, чтобы вместе радоваться жизни, строить планы на будущее, чтобы им было вместе интересно. Даже в одиночестве целостная личность будет счастлива.



Но когда женщина говорит: «я нашла свою половинку, всю жизнь его искала, я однолюб, и другого просто быть не может», она начинает идеализировать партнера. Окутывает его материнской лаской, нежностью, чрезмерной заботой в ущерб своим интересам. Часто ради мужа отказывается от своих увлечений или хобби. Например, женщина мечтает заниматься танцами, но, чтобы уделять больше внимания супругу, она забывает про мечту. Отказывается от общественной жизни и с головой погружается в семью.



В конце концов, закоренелая домохозяйка становится неинтересной мужу и он уходит из семьи. Для жены в этот момент рушится весь мир, развод для нее становится концом света. Женщина погружается в депрессию, потому что даже на физиологическом уровне состояние счастья ассоциируется у нее с мужем. В отношениях ведь вырабатываются гормоны радости, верности, привязанности, потому что человек постоянно рядом, и когда он уходит, партнеру становится очень тяжело.



Бывает, женщина перестает чувствовать себя живой, потому что она полностью всю себя посвятила мужчине. Она теряет интерес к жизни, понимая, что теперь ей не о ком заботиться. Зачем делать что-то для себя, ведь всю жизнь она делала все для мужа? Некоторые женщины так и говорят, что у них пропал смысл жизни, даже дети их не радуют. Программа, которую женщина годами реализовывала с мужчиной, требует продолжения, а не с кем. Такие женщины, да и мужчины часто очень тяжело переживают процесс развода.



- Что нужно сделать, чтобы правильно пережить развод?



- Главное, прожить чувство горечи, обиды, злости, не нужно их игнорировать. Если человек будет подавлять эти чувства в себе («я не плачу, у меня все хорошо»), то они никуда не денутся, просто уйдут в подсознание и будут давить оттуда. Поэтому их нужно прогоревать. Это так же, как при потере близкого человека - необходимо проплакать всю боль, выплеснуть эмоции наружу.



Но этот период не нужно затягивать – поплачьте неделю, максимум две, а дальше задайте себе вопрос, почему ваши отношения не сложились? Это необходимо сделать, чтобы понять, что произошло. Ведь сначала, чем начать следующие отношения, нужно найти и проработать ошибки в прежних отношениях. Иначе ваши проблемы будут повторяться по такому же сценарию. Причины могут быть в мужчине или в женщине, а могут и в их детских сценариях.



Вспомните себя 17-летнюю



После развода нужно ответить на ряд вопросов. Например, почему он не работал, когда жил со мной? Почему не хотел зарегистрировать официальный брак? Почему он меня оскорблял, поднимал руку? Или почему изменял мне? И еще один немаловажный вопрос – с каким мужчиной я была в отношениях?



Часто женщина в отношениях живет в треугольнике Карпмана, чередуя роли жертвы, агрессора и спасателя. Как правило, она переняла этот сценарий у своих родителей, смешивающих эти роли, играя их по очереди. Тиран притягивает жертву, а спасательница будет притягивать неблагополучного мужчину.



Бывает так: жена спасает мужа-алкоголика, потом она находится в жертве из-за того, что он пьет, а далее злится и нападает на него с упреками. Эти отношения дисгармоничны, они созависимые. Когда женщины приходят ко мне с такими проблемами, я говорю, что работать нужно не с зависимостью мужа, а с созависимостью, выяснять, почему именно у вас в семье это происходит. Спасательнице нужно кого-то спасать, это ее потребность, поэтому женщина в качестве вторичной выгоды бессознательно будет способствовать пьянству мужа.



Бывают обезличенные отношения, когда мужчине до женщины все равно. Он живет своей жизнью, ездит с друзьями на рыбалку, у него свои интересы, а жену будто не замечает. Относится к ней как к матери своих детей и хозяйке. Он и не тиран, и не альфонс, просто ведет себя как чужой человек.



Говоря о треугольнике Карпмана, бывает, женщина живет с тираном в состоянии гордыни жертвы. Она редко уходит из этих отношений, ей нравится, что ее все жалеют, она всем звонит, жалуется, ее постоянно спасают, ей есть о чем поговорить с подругами. Такие женщины редко хотят работать над собой, они находят разные способы психологической защиты, лишь бы не уходить от мужа. Они говорят: «я живу с мужем ради детей»; «я десять лет с ним прожила, зачем мне искать другого, нормальных все равно нет, все пьяницы».



- Кто же соглашается на развод? Не жертвы?



- Когда женщина начинает себя прорабатывать, проблема переходит на уровень осознания. Она понимает, кто она в этих отношениях и почему находилась в них. Важно осознать, почему я привлекла такого мужчину в свою жизнь, и поработать над собой, чтобы вновь не притянуть к себе такие же отношения. Нужно вновь стать наполненной и яркой, счастливой, как в юности. Я таким девушкам обычно говорю: вспомни себя, какой ты была в 17 лет. Были ли у тебя поклонники? Да, конечно. Что бы ты делала, если мальчик тебе изменял? Я бы разорвала с ним отношения. А почему же сейчас ты терпишь? Ну вот я сломалась, потерялась…



Стройте планы на будущее



Нужно вспомнить свои ресурсы, какие у тебя были интересы в юности, какие есть способности. Чтобы благополучно выйти из развода, самое главное - это начать строить новые планы. Если тебя бросил мужчина, зачем бежать за ним и падать на колени, чтобы возвратить? Он вернется таким же тираном, как не работал, так и не будет работать, как бегал к другой женщине, так и будет бегать.



Когда появляются новые планы и мечты, мои клиентки расцветают на глазах. Вот приходит ко мне женщина, поникшая, сломленная, плачет: «он меня не любит, я старая и некрасивая». Мы начинаем вспоминать ресурсы, какая она была классная, красивая, какая у нее была мечта.



Когда она жила с тираном, она не могла себе это позволить, а сейчас перед ней открывается целый мир возможностей. Нужно понять, что эта ситуация пришла к ней, чтобы показать, что она перестала себя ценить, потеряла в себе энергию королевы. Посмотри, весь мир у твоих ног, все для тебя, только откройся миру и иди дальше.



Жизнь на разводе не заканчивается. Бывает, женщина уверена: «я теперь никому не нужна» и с этой позицией идет к своим детям. Они берут с нее пример, как справляться с трудностями. Учатся способам решения проблем, что можно залить горе алкоголем, уйти в депрессию, заболеть или закрыть глаза на весь мир и злиться. Нужно открыться миру, стать снова счастливой, рядом с такой мамой и дети будут счастливы.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Практически всегда для одного или обоих супругов расставание проходит болезненно. Трудно принять тот факт, что прошлое уже не вернуть, семьи больше нет и что с этим делать - неизвестно. Одни экс-супруги впадают в депрессию, другие запивают горе алкоголем, третьи годами бегают за бывшим партнером в надежде его вернуть. Что делать, когда семейная лодка вдруг разбивается, расскажет клинический психолог и семейный психотерапевт Алена Симонова.- Сейчас в стране регистрируется очень большое число разводов. Многие обращаются за психологической помощью, потому что тяжело переживают распад семьи. Развод чаще всего сопровождается страданиями, психоэмоциональными нарушениями у одного или обоих партнеров. От чего зависит тяжесть развода, давайте разберемся.Во-первых, на то, как человек переживает развод, влияет, как он вошел в эти отношения. Какова была его мотивация. Наиболее частая причина, по которой женщина выходит замуж, это нежелание жить в родной семье, где родители ее не любят или пьют. Она убегает в отношения с мужчиной, чтобы найти в них отдушину, любовь и понимание. Конечно, это неправильная мотивация для создания семьи.Иногда девушка живет без отца, либо он недостаточно любит ее, поэтому она ищет в лице мужчины папочку, защитника, опору. Обычно во время работы с клиентами я провожу тест: предлагаю им написать, для чего им нужен брак. Интересно, что многие женщины отвечают, что «для поддержки, опоры, защиты». В этом я сразу вижу неправильный мотив, ведь женщина ищет в лице мужа папу, а не партнера.Не каждый мужчина хочет быть папой в отношениях с женщиной. Бывают, конечно, мужчины, которые берут в жены «дочку», глупую девочку, и ее можно воспитывать, руководить ею, она будет послушна. Но такие отношения не способны к развитию: когда период страсти пройдет, мужчина начнет убегать от жены, ему с ней будет неинтересно, а у жены в таком браке потеряется либидо, сексуальное влечение к мужу, исполняющему функцию отца. В итоге оба понимают, что ошиблись в партнере.Во-вторых, бывает, что мотив вступления в брак - это одиночество. Например, женщина вышла замуж, потому что одной плохо, нужно общение. Она не из-за любви выходит замуж, а из практических целей – посмотрела, что мужчина положительный, и решила, почему бы и нет. Не разобралась, подходит ли он ей по ценностям, интересам, есть ли у нее чувства к нему. Часто неправильным мотивом создания семьи выступает общественное мнение или стереотипы. Например, все замужем, и мне надо, годы-то идут. Или мотивом выступает практический вопрос – женщина после развода ищет не себе партнера, а отца своим детям.Существует такая теория, что нужно искать вторую половинку. Я считаю, что это утопическая теория, женщина должна быть целостной, самодостаточной и уметь быть счастливой без мужчины. Зрелая личность не будет искать половинку - она будет искать партнера, чтобы вместе радоваться жизни, строить планы на будущее, чтобы им было вместе интересно. Даже в одиночестве целостная личность будет счастлива.Но когда женщина говорит: «я нашла свою половинку, всю жизнь его искала, я однолюб, и другого просто быть не может», она начинает идеализировать партнера. Окутывает его материнской лаской, нежностью, чрезмерной заботой в ущерб своим интересам. Часто ради мужа отказывается от своих увлечений или хобби. Например, женщина мечтает заниматься танцами, но, чтобы уделять больше внимания супругу, она забывает про мечту. Отказывается от общественной жизни и с головой погружается в семью.В конце концов, закоренелая домохозяйка становится неинтересной мужу и он уходит из семьи. Для жены в этот момент рушится весь мир, развод для нее становится концом света. Женщина погружается в депрессию, потому что даже на физиологическом уровне состояние счастья ассоциируется у нее с мужем. В отношениях ведь вырабатываются гормоны радости, верности, привязанности, потому что человек постоянно рядом, и когда он уходит, партнеру становится очень тяжело.Бывает, женщина перестает чувствовать себя живой, потому что она полностью всю себя посвятила мужчине. Она теряет интерес к жизни, понимая, что теперь ей не о ком заботиться. Зачем делать что-то для себя, ведь всю жизнь она делала все для мужа? Некоторые женщины так и говорят, что у них пропал смысл жизни, даже дети их не радуют. Программа, которую женщина годами реализовывала с мужчиной, требует продолжения, а не с кем. Такие женщины, да и мужчины часто очень тяжело переживают процесс развода.- Главное, прожить чувство горечи, обиды, злости, не нужно их игнорировать. Если человек будет подавлять эти чувства в себе («я не плачу, у меня все хорошо»), то они никуда не денутся, просто уйдут в подсознание и будут давить оттуда. Поэтому их нужно прогоревать. Это так же, как при потере близкого человека - необходимо проплакать всю боль, выплеснуть эмоции наружу.Но этот период не нужно затягивать – поплачьте неделю, максимум две, а дальше задайте себе вопрос, почему ваши отношения не сложились? Это необходимо сделать, чтобы понять, что произошло. Ведь сначала, чем начать следующие отношения, нужно найти и проработать ошибки в прежних отношениях. Иначе ваши проблемы будут повторяться по такому же сценарию. Причины могут быть в мужчине или в женщине, а могут и в их детских сценариях.После развода нужно ответить на ряд вопросов. Например, почему он не работал, когда жил со мной? Почему не хотел зарегистрировать официальный брак? Почему он меня оскорблял, поднимал руку? Или почему изменял мне? И еще один немаловажный вопрос – с каким мужчиной я была в отношениях?Часто женщина в отношениях живет в треугольнике Карпмана, чередуя роли жертвы, агрессора и спасателя. Как правило, она переняла этот сценарий у своих родителей, смешивающих эти роли, играя их по очереди. Тиран притягивает жертву, а спасательница будет притягивать неблагополучного мужчину.Бывает так: жена спасает мужа-алкоголика, потом она находится в жертве из-за того, что он пьет, а далее злится и нападает на него с упреками. Эти отношения дисгармоничны, они созависимые. Когда женщины приходят ко мне с такими проблемами, я говорю, что работать нужно не с зависимостью мужа, а с созависимостью, выяснять, почему именно у вас в семье это происходит. Спасательнице нужно кого-то спасать, это ее потребность, поэтому женщина в качестве вторичной выгоды бессознательно будет способствовать пьянству мужа.Бывают обезличенные отношения, когда мужчине до женщины все равно. Он живет своей жизнью, ездит с друзьями на рыбалку, у него свои интересы, а жену будто не замечает. Относится к ней как к матери своих детей и хозяйке. Он и не тиран, и не альфонс, просто ведет себя как чужой человек.Говоря о треугольнике Карпмана, бывает, женщина живет с тираном в состоянии гордыни жертвы. Она редко уходит из этих отношений, ей нравится, что ее все жалеют, она всем звонит, жалуется, ее постоянно спасают, ей есть о чем поговорить с подругами. Такие женщины редко хотят работать над собой, они находят разные способы психологической защиты, лишь бы не уходить от мужа. Они говорят: «я живу с мужем ради детей»; «я десять лет с ним прожила, зачем мне искать другого, нормальных все равно нет, все пьяницы».- Когда женщина начинает себя прорабатывать, проблема переходит на уровень осознания. Она понимает, кто она в этих отношениях и почему находилась в них. Важно осознать, почему я привлекла такого мужчину в свою жизнь, и поработать над собой, чтобы вновь не притянуть к себе такие же отношения. Нужно вновь стать наполненной и яркой, счастливой, как в юности. Я таким девушкам обычно говорю: вспомни себя, какой ты была в 17 лет. Были ли у тебя поклонники? Да, конечно. Что бы ты делала, если мальчик тебе изменял? Я бы разорвала с ним отношения. А почему же сейчас ты терпишь? Ну вот я сломалась, потерялась…Нужно вспомнить свои ресурсы, какие у тебя были интересы в юности, какие есть способности. Чтобы благополучно выйти из развода, самое главное - это начать строить новые планы. Если тебя бросил мужчина, зачем бежать за ним и падать на колени, чтобы возвратить? Он вернется таким же тираном, как не работал, так и не будет работать, как бегал к другой женщине, так и будет бегать.Когда появляются новые планы и мечты, мои клиентки расцветают на глазах. Вот приходит ко мне женщина, поникшая, сломленная, плачет: «он меня не любит, я старая и некрасивая». Мы начинаем вспоминать ресурсы, какая она была классная, красивая, какая у нее была мечта.Когда она жила с тираном, она не могла себе это позволить, а сейчас перед ней открывается целый мир возможностей. Нужно понять, что эта ситуация пришла к ней, чтобы показать, что она перестала себя ценить, потеряла в себе энергию королевы. Посмотри, весь мир у твоих ног, все для тебя, только откройся миру и иди дальше.Жизнь на разводе не заканчивается. Бывает, женщина уверена: «я теперь никому не нужна» и с этой позицией идет к своим детям. Они берут с нее пример, как справляться с трудностями. Учатся способам решения проблем, что можно залить горе алкоголем, уйти в депрессию, заболеть или закрыть глаза на весь мир и злиться. Нужно открыться миру, стать снова счастливой, рядом с такой мамой и дети будут счастливы.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru