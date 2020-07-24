В Улан-Удэ на две недели закроют улицу Трубачеева

Там будут ремонтировать дорогу





В Улан-Удэ в связи с проведением ремонта перекроют улицу Трубачеева, сообщили в пресс-службе мэрии. С 29 июля по 5 августа дорога будет закрыта от пересечения с ул. Сахьяновой и до пересечения с переулком Карьерным, а с 5 по 12 августа - от переулка Карьерный до ул. Широких–Полянского.

Объезжать закрытую улицу в направлении Советского района маршрутки №17, 25, 77, 82, 134 и 135 будет по ул. Ключевская – ул. Сахьяновой – ул. Терешковой – ул. Бабушкина - далее по утвержденной схеме. В обратном направлении - в обратной последовательности.





Напомним, в прошлом году улицу Трубачеева перекрывали на два месяца. Тогда там проводили ремонт теплотрассы. Из-за закрытия одной из основных транспортных артерий, связывающих «спальные» микрорайоны с центром города, было серьезно затруднено движение по улице Терешковой, через которую поехали «трубачеевские» водители.Фото: мэрия Улан-Удэ