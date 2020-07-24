Годовой оборот розничной торговли Бурятии близок к 190 млрд рублей

В республике продавцами трудятся почти 11 тысяч человек или почти 5 % от общего числа занятых в экономике





В Бурятии численность работников розничной торговли (без внешних совместителей и работников несписочного состава), кроме торговли автомашинами и мотоциклами, по полному кругу организаций в 2019 году составила 10884 человек и по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 2,9 %.



Доля продавцов в общей численности работников, занятых в организациях всех видов экономической деятельности, составила 4,9 %. Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций розничной торговли в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась в действующих ценах на 7,5 % и составила 22 075 рублей, сообщает Бурятстат.



Торговля занимает одну из лидирующих позиций по вкладу в валовой региональный продукт: в 2018 году доля оптовой и розничной торговли (включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) составила 12,6 %.



На 1 января 2020 года число организаций розничной торговли, кроме торговли автотранспортом и мотоциклами, составило 1787 единиц (9,2 % в общем числе предприятий и организаций), число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в розничной торговле – 6477 человек (31,1 % в общем числе зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).



В целом за 2019 год оборот розничной торговли составил 189 миллиардов рублей или 101% к 2018 году в сопоставимых ценах. Оборот розничной торговли на душу населения сложился в размере 192 тысячи рублей (в целом по России – 229 тысячи рублей). В структуре оборота розничной торговли преобладали пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия (52,1 %). Покупка населением пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий велась опережающими темпами (101,1 %) по сравнению с покупкой непродовольственных товаров (101,0 %).



Торгующими организациями сформировано 39 % всего объема оборота розничной торговли, из них 20% обеспечивали малые предприятия, включая микропредприятия. Индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынка, формировали 60,9 % оборота. Объем продажи товаров на розничных рынках и ярмарках уменьшился по сравнению с 2018 годом на 14,1 % и в общем объеме розничной торговли равнялся 0,1 %.



Опережающими темпами развивается сетевая торговля и современные формы торговли. Так, оборот розничной торговли розничных торговых сетей увеличился по сравнению с прошлым годом на 7,3 % и составил в общем обороте розничной торговли 11,5 %. В магазинах розничных торговых сетей население приобретало 48,6 % продовольственных (10,7 % к общему обороту продовольственных товаров) и 51,4 % непродовольственных товаров (12,3 % к общему обороту непродовольственных товаров).



Через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет реализовано товаров на сумму более 126 миллионов рублей, что на 34% больше предыдущего года.



Напомним, завтра, 25 июля в России отмечают День работников торговли. В России в торговле работает больше человек, чем население в 170 странах мира.



В преддверии праздника Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) представила необычную статистику, объясняющую значимость торговой отрасли в нашей стране:



• Около 5 000 товаров в день в среднем сканирует кассир. Такое количество товара хватит, чтобы обеспечить среднестатистическую семью, состоящую из четырех человек продуктами на полгода.

• В магазины россияне ходят за продуктами с такой же частотой, как пользуются общественным транспортом.

• 80% населения России может дойти из дома до магазина менее, чем за 10 минут. При этом в 70% случаев выбор покупателя будет состоять более чем из одной торговой точки.

• Куриные яйца – один из самых продаваемых продуктов. Спрос на них сохраняется в любой сезон.

• Общая площадь всех магазинов крупнейших торговых сетей равна 27,15 млн квадратных метров, что практически равно площади Мальдив и в 61 раз больше площади Ватикана.

• Анастасия – самое популярное имя среди старших кассиров, а не Зинаида или Галина, как принято считать.



День работника торговли в России отмечается в четвертую субботу июля согласно указу президента РФ от 7 мая 2013 года. Впервые профессиональный праздник работников, занятых в торговле, был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года «Об установлении ежегодного праздника «Дня работника торговли», которым предписывалось отмечать его в четвертое воскресенье июля. Позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года он был объединен с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в единый праздник и стал отмечаться в третье воскресенью марта. Он стал называться Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. При этом не только отдельные торговые организации, но и некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник «по старинке» – в четвертое воскресенье июля. В 2013 году День работника торговли был выделен в самостоятельный праздник и установлена его новая дата.



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