В Бурятии число случаев заражения коронавирусом приближается к 4000

За сутки диагноз подтвердили ещё у почти 40 человек

Бурятия перешагнула за отметку в 3900 случаев заражения коронавирусом. По информации управления Роспотребнадзора, на утро 25 июля зарегистрировано 3902 случая. Из них по Улан-Удэ – 2203.

За сутки диагноз подтвердили ещё у 38 человек. Из них 16 были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

Круг контактных лиц составляет 1139 человек, все лабораторно обследованы.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 3133 человека. Накануне выздоровели ещё 47 пациентов.

Умерли с начала пандемии 39 человек.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 338 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 392 пациента с лёгким течением болезни.

Среди госпитализированных 15 детей, все они лежат в обычных палатах.

В реанимации республиканской инфекционной больницы находятся два тяжёлых взрослых пациента. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации лежат шесть человек с COVID-19, из них двое – на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в реанимации также шесть пациентов, из них на ИВЛ трое.

В трех обсерваторах находится 51 человек.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/road/50657/