В Бурятии накопилось более трех миллионов тонн мусора

Власти республики не знают, как претворить мусорную реформу в жизнь

На Байкальской природной территории, которая охватывает большую часть территории Бурятии, скопилось около пятисот свалок. Их объём составляет более трёх миллионов тонн.

Проблемы несанкционированных свалок, переработки мусора и строительства полигонов ТКО обсудили на рабочем совещании комитета по экономической политике, природопользованию и экологии в Народном Хурале.

По данным министерства природных ресурсов республики, в границах центральной экологической зоны и на особо охраняемых природных территориях находятся 62 свалки.

- Для их утилизации требуется строительство и ввод в эксплуатацию 16 полигонов для твердых коммунальных отходов. Их строительство обойдется почти 3,5 млрд. рублей, - сообщила заместитель министра природных ресурсов Наталья Тумуреева.

С учётом строительства мусоросортировочных комплексов и мобильных пунктов термического обезвреживания отходов, на строительство производственного комплекса по переработке ТКО в Улан-Удэ необходимо почти девять миллиардов рублей.

Между тем, для четырех полигонов ТКО в Селенгинске, Турунтаево, Хоринске и Тунке проектно-сметная документация уже разработана, но начнется ли строительство - большой вопрос.

- В национальных проектах «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с отходами» теперь нет такой строчки как строительство полигонов, то есть федеральные средства не выделяются, - отметила Наталья Тумуреева.

Причина этого в том, что в России сегодня актуальной становится переработка мусора, а не его захоронение, пояснила заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Ирина Чистякова.

- Был проведен анализ, по результатам которого стало ясно, что захоронению подлежит только 10-15% мусора. Остальное можно использовать вторично. Это общий курс государственной политики. Все надо сортировать, перерабатывать и как вторичное сырье использовать. Для 10-15% не требуется много полигонов, поэтому все отдано на откуп субъектам: если вам надо, то вы и стройте.

Проблема в том, что старые свалки накапливались десятилетиями и для вторичной переработки теперь мало пригодны. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что местному бизнесу не интересны переработка и сортировка мусора.

В ходе дискуссии все сошлись во мнении, что в Бурятии не сформировано единого понимания того, как претворить мусорную реформу в жизнь. Единая концепция может сложиться, если каждый район разработает ее для своей территории, ведь везде свои особенности. В Центральной экологической зоне и Байкальской природной территории действуют одни нормы законодательства, в остальных районах – другие.

- Должен быть стратегический план. Должна быть единая концепция с учетом мнения всех районов. На основании этого депутаты смогут выступать с инициативой о внесении поправок, в том числе о восстановлении финансирования в госпрограммах по строительству полигонов ТКО, - подвел итоги Анатолий Кушнарев.



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