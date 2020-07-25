В сотых кварталах Улан-Удэ откроется библиотека нового поколения

На переоборудование здания и покупку новых книг направят пять миллионов рублей

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева сообщила, что в сотых кварталах в Улан-Удэ до конца 2020 года откроется библиотека нового поколения.

- Пока летит жаркое лето, люди наслаждаются Байкалом, мы одержали очередную победу, - написала она в своем Instagram. - Выиграли очередные федеральные пять миллионов рублей в конкурсе на создание модельной библиотеки.

Эти деньги направят на ремонт, оборудование и новые книги. Министр рассказала, что библиотека станет «современным городским пространством» с рабочими местами и зонами для семейного отдыха.

Также министр отчиталась, что остальные ремонтные и строительные работы на объектах культуры идут по плану. Сейчас в Бурятии ремонтируются сельские клубы, две детские школы искусств, центр культурного развития. Все они откроются осенью.

Фото: https://gazeta-n1.ru/stock