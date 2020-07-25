Стивен Сигал выпустил в Байкал молодь омуля

В озеро выпустили две тысячи штук подрощенной молоди ценной рыбы, промысел которой пока запрещен

В Бурятии известный голливудский актер Стивен Сигал вместе со специалистами «Главрыбвода» выпустил сегодня в Байкал в селе Гремячинск более 2000 штук подрощенной молоди омуля, сообщили в пресс-службе правительства республики.Как отметил актёр, для него выпуск рыбы- важное мероприятие, поскольку он буддист, а в буддизме выпуск рыбы является одним из главных благодеяний.- Сегодняшнее мероприятие для нас знаковое. Мы проводили выпуск подрощенной молоди омуля. Это был эксперимент. В прошлом году специально оставили омуль, чтобы посмотреть в заводских условиях - до каких размеров сможет вырасти. Посмотреть, как приживется омуль в естественной среде. Большой эксперимент сегодня завершился. Радостно, что в такой компании. Это омуль байкальский придонно-глубоководной популяции, которая характерна для малых рек, таких как река Кика. Раньше в хорошие годы в Кику заходил омуль, но сейчас будем мониторить,- сказал начальник байкальского филиала «Главрыбвод» Леонид Михайлик.

Как отмечает «Главрыбвод», в результате естественного нереста по Селенге в этом году скатилось более 1,2 млрд личинок - это максимальный объем за последние пять лет.

Напомним, Стивен Сигал начал знакомство с Бурятией 21 июля с Иволгинского дацана – центра российского буддизма. Для гостя провели экскурсию по буддийскому комплексу. Он поклонился нетленному телу Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. Также он побывал в Галерее народов Азии и в центре старообрядцев в Тарбагатайском районе.

Фото: egov-buryatia.ru