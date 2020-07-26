В Бурятии за сутки скончались два пациента с коронавирусом

На утро воскресенья зарегистрировано 3934 случая COVID-19



По информации Роспотребнадзора по Бурятии на утра 26 июля зарегистрировано 3934 (+32) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 2223. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3140 (+7) человек, умер 41 человек. Проходят лечение в стационарах республики 335 больных. На амбулаторном лечении находятся 418 пациентов. В стационаре по ул. Пирогова, д. 30а умерло еще два пациента.



Как сообщили в Роспотребнадзоре, это женщина 77 лет с новой коронавирусной инфекцией с тяжелыми сопутствующими заболеваниями: сенильный остеопороз с переломами, ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, злокачественное новообразование печени. Находилась на лечении в стационаре 16 суток, из них в отделении реанимации 4 суток. Вторая пациентка - женщина в возрасте 91 год с новой коронавирусной инфекцией. Пациентка страдала ишемической болезнью сердца с нарушением ритма, тромбозом вен нижней конечности на фоне которого произошла тромбоэмболия легочной артерии. Находилась на лечении в стационаре 19 суток, из них в отделении реанимации 12 суток.



Из 32 новых случаев COVID-19: 14 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



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