26.07.2020
Рейс Москва - Улан-Удэ сел в Иркутске из-за закурившего пассажира

Рейс Москва - Улан-Удэ сел в Иркутске из-за закурившего пассажира

Посадка совершена для передачи полиции деструктивного пассажира, время стоянки составило 25 минут
Самолет авиакомпании «Победа» рейсом Москва - Улан-Удэ совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира, сообщил РИА Новости  знакомый с ситуацией источник и подтвердила представитель компании.

«В ночь на воскресенье самолет, выполняющий рейс Москва - Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полету», - сказал источник агентства.

Эту информацию агентству подтвердил представитель авиакомпании. По его словам, время стоянки самолета в Иркутске составило 25 минут. За это время воздушное судно было тщательно досмотрено на предмет возгорания. Представитель авиакомпании выразил сожаление из-за доставленных пассажирам неудобств и добавил, что для компании главным приоритетом остается безопасность полетов, поэтому необходимо исключить любой риск.

Что касается курильщика, то с него будут взысканы все расходы за вынужденную стоянку.

Фото: pixabay.com
авиа инцидент посадка
^