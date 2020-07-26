Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - ПДД для жилой зоны и дворовой территории



В жилой зоне и на дворовой территории запрещена стоянка с работающим двигателем. Если транспортное средство не движется более 5 минут. Обратите внимание, что если в холодное время года Вы прогреваете автомобиль в течении 5 минут или более, то Вы нарушаете требование правил, и на Вас может быть наложен штраф.



Правила парковки во дворах запрещают стоянку грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, то есть автомобилей категории C, вне специально отведенных мест (обозначенных дорожными знаками или разметкой).





При выезде с дворовой территории водитель должен уступить дорогу всем участникам дорожного движения. Не имеет значения, в каком направлении движутся другие участники движения, всем им следует не создавать помех.





Сквозной проезд через жилую зону или дворы правилами запрещен.





Максимальная скорость движения в жилой зоне или на дворовой территории в настоящее время составляет 20 км/ч (пункт 10.2 ПДД).



При движении по дворовой территории пешеходы могут двигаться не только по тротуарам, но и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество, т.е. водитель в жилой зоне должен уступать дорогу пешеходам. При этом пешеходы не должны создавать необоснованных помех автомобилям.











Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Фото: Саян Будаев, "Номер один"