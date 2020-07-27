В Бурятии число выздоровевших от COVID-19 сближается с числом заразившихся

В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3969, плюс 35 случаев за сутки



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3969 Это на 35 случаев больше, чем было в воскресенье. В Улан-Удэ - 2235 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3167 человек, умер 41 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Таким образом, общее число выздоровевших понемногу приближается к общему числу заболевших.



Из 35 новых случаев COVID-19: 11 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19



Круг контактных лиц составляет 1032 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 329 больных. В том числе - 14 детей. Их состояние удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 432 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся три пациента с COVID-19, на ИВЛ - нет. В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – два, старше 65 лет - один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся четыре человека, на ИВЛ трое больных, старше 65 лет - один.



В трех обсерваторах находится 52 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2081 человека, с нарастающим итогом – от 228 833 человек. Тест-системы для лабораторного исследования



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