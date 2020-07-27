Toyota Land Cruiser – лучший аргумент приставов Бурятии

Арест дорогого джипа побудил виновника ДТП выплатить компенсацию морального вреда







В Бурятии 28-летний житель села Ильинка, не желая становиться пешеходом, выплатил компенсацию морального вреда в размере 185 тысяч рублей, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, виновник аварии выехал на встречную сторону дороги и совершил столкновение. За рулем второго автомобиля находился житель города Чебоксары, который приехал в Бурятию по работе. Состояние пострадавшего на момент госпитализации врачи оценивали как тяжелое. После аварии ему пришлось пройти длительный курс реабилитации.



В службе судебных приставов в отношении виновного автомобилиста было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого были применены комплексные меры принудительного характера. Судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства мужчины, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, а также об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.



Лихач попытался уклониться от исполнения судебного решения, после чего был найден сотрудниками отдела розыска. Также в рамках розыскного дела был наложен арест на автомобиль должника марки Toyota Land Cruiser, оцененный в 650 тысяч рублей.



Принудительные меры дали положительные результаты, в настоящий момент виновник ДТП перечислил пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в полном объеме. Кроме этого, автолихач из-за несвоевременного исполнения судебного решения дополнительно должен будет оплатить исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы долга в доход государства в рамках отдельного исполнительного производства.



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