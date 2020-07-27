В Бурятии задержана группа «черных» лесорубов

Ущерб, нанесенный ими лесному фонду, превысил 1 миллион рублей



В Бурятии сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД пресекли деятельность группы «черных» лесорубов в Еравнинском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.



Предварительно установлено, что с февраля по июнь текущего года на территории Еравнинского лесничества 39-летний ранее судимый уроженец Еравнинского района организовал незаконные рубки лесных насаждений под видом ведения легальной предпринимательской деятельности. В последующем лес транспортировался на пункт приема древесины для переработки и сбыта.



В состав лесозаготовительной бригады входили шестеро знакомых сельчан в возрасте от 36 до 40 лет, один из которых являлся индивидуальным предпринимателем и имел разрешительные документы на рубку лесных насаждений на других делянах района.



Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».



Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции в начале июня - в момент совершения незаконной рубки . У них изъяты два трактора, грузовой и легковой автомобили, бензопилы и древесина объемом более 30 кубометров. В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий установлена причастность злоумышленников к девяти фактам противоправной деятельности. Ущерб, нанесенный лесному фонду превысил 1 миллион рублей.



В отношении организатора избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, что участники группы не имели постоянной работы, двое из них ранее судимы за аналогичное противоправное деяние.



Расследование уголовных дел продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет.



Фото: МВД по Бурятии

