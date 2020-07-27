В Улан-Удэ суд не восстановил Баира Жамбалова

Рассмотрение дела прекращено
Советский суд Улан-Удэ на первом же заседании по иску бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова о восстановлении его в должности принял решение о прекращении рассмотрения дела. «Дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства», гласит запись в картотеке судебных дел.
Напомним, Баира Жамбалова лишили поста вице-спикера на сессии Хурала в начале мая. Основанием для этого стала причастность высокопоставленного парламентария к смертельному ДТП возле села Батурино в начале этого года. Решение было принято большинством голосов: 43 депутата проголосовали за снятие Баира Жамбалова, 11 – против и 1 воздержался.
Однако уже в конце мая Баир Жамбалов подал в суд иск к Хуралу с требованием восстановить его на работе. Это не на шутку встревожило некоторых народных избранников, когда они принимали решение о выборе ему замены. Ведь в случае победы в суде вновь избранный вице-спикер должен был освободить место для Жамбалова. Но в итоге депутаты все же не стали ждать решения суда и выбрали новым зампредом парламента Татьяну Мантатову.
Впрочем, точку в вопросе восстановления Баира Жамбалова в должности ставить еще рано. Не исключено, что бывший зампред парламента обжалует решение Советского суда.
Фото: «Номер один»
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