В Улан-Удэ суд не восстановил Баира Жамбалова

Рассмотрение дела прекращено





Советский суд Улан-Удэ на первом же заседании по иску бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова о восстановлении его в должности принял решение о прекращении рассмотрения дела. «Дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства», гласит запись в картотеке судебных дел.