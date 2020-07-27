Ученые Бурятии нашли соломенного медведя

А также зафиксировали необычное нападение «хозяина тайги» на северных оленей



Высокая численность и



«Такой окрас бурого медведя в дикой природе встречается нечасто. Эта была удивительная встреча, ранее я таких особей не встречал», – говорит Владимир Хидекель, научный сотрудник Байкальского государственного заповедника.



Многие люди, будь то просто обыватель, посетитель или турист, видя видеоролик про бурого медведя, где окрас его представлен в более темных тонах, называют его ошибочно черным медведем, или белогрудым, но это совсем не так. В сибирской тайге встречается именно бурый медведь, а его расцветка связана с географическими особенностями, фенотипом и генотипом индивидуальных особей. В природе можно встретить бурого медведя с шерстью от пепельного, соломенного цвета до черного.



Бурый медведь в Байкальском заповеднике считается обычным видом. Его численность по данным весеннего учета 2020 года составляет 51 особь. В июне бурые медведи начинают совершать небольшие миграции в поисках пары, когда у них начинается жаркая пора «свадеб». Часть мигрирует в поисках кормов из лесной зоны, выходя в горные тундры заповедника. Здесь широкие открытые пространства, где нет гнуса, и есть чем полакомиться. Бесконечные горные тундры, цирки, россыпи отроги, долины рек, берущих начало из горных озер – «земля дикого северного оленя», все это привлекает этих «хозяина тайги» и в горную тундру. К слову, и здесь косолапый успел нынче отличиться.



«Удалось даже зарегистрировать нападение бурого медведя на северных оленей, это был необычный случай», ‒ рассказывает Алексей Китаев, начальник научного Байкальского государственного заповедника.



В июле-августе «хозяин тайги» снова совершает небольшие миграции в лесную зону, где уже поспела ягода, а к осени он с удовольствием поедает кедровый орех, в котором содержится большое количество питательных веществ. Очень часто бурый медведь разоряет кладовые бурундука, где полосатый зверек хранит свои запасы. В них иногда бурундук запасает до 2-3 кг кедрового ореха, а для медведя это большая удача.



Кстати, в Байкальском заповеднике бурый медведь в берлогу ложится несколько позднее, чем на юге Сибири. Байкал формирует свой микроклимат северного макросклона хребта Хамар-Дабан. Иногда следы «хозяина тайги» можно встретить в конце ноября по «белой тропе» (на снегу).



Фото: baikalzapovednik.ru Высокая численность и высокая активность медведей в Бурятии не только доставляет хлопоты и беспокойства жителям республики, но приносит своеобразные открытия ученым. Сотрудники Байкальского заповедника в ходе июльской экспедиции зафиксировали бурого медведя соломенного цвета, который практически сливался с окружающей средой на россыпи скальных участков, сообщил сайт резервата.«Такой окрас бурого медведя в дикой природе встречается нечасто. Эта была удивительная встреча, ранее я таких особей не встречал», – говорит Владимир Хидекель, научный сотрудник Байкальского государственного заповедника.Многие люди, будь то просто обыватель, посетитель или турист, видя видеоролик про бурого медведя, где окрас его представлен в более темных тонах, называют его ошибочно черным медведем, или белогрудым, но это совсем не так. В сибирской тайге встречается именно бурый медведь, а его расцветка связана с географическими особенностями, фенотипом и генотипом индивидуальных особей. В природе можно встретить бурого медведя с шерстью от пепельного, соломенного цвета до черного.Бурый медведь в Байкальском заповеднике считается обычным видом. Его численность по данным весеннего учета 2020 года составляет 51 особь. В июне бурые медведи начинают совершать небольшие миграции в поисках пары, когда у них начинается жаркая пора «свадеб». Часть мигрирует в поисках кормов из лесной зоны, выходя в горные тундры заповедника. Здесь широкие открытые пространства, где нет гнуса, и есть чем полакомиться. Бесконечные горные тундры, цирки, россыпи отроги, долины рек, берущих начало из горных озер – «земля дикого северного оленя», все это привлекает этих «хозяина тайги» и в горную тундру. К слову, и здесь косолапый успел нынче отличиться.«Удалось даже зарегистрировать нападение бурого медведя на северных оленей, это был необычный случай», ‒ рассказывает Алексей Китаев, начальник научного Байкальского государственного заповедника.В июле-августе «хозяин тайги» снова совершает небольшие миграции в лесную зону, где уже поспела ягода, а к осени он с удовольствием поедает кедровый орех, в котором содержится большое количество питательных веществ. Очень часто бурый медведь разоряет кладовые бурундука, где полосатый зверек хранит свои запасы. В них иногда бурундук запасает до 2-3 кг кедрового ореха, а для медведя это большая удача.Кстати, в Байкальском заповеднике бурый медведь в берлогу ложится несколько позднее, чем на юге Сибири. Байкал формирует свой микроклимат северного макросклона хребта Хамар-Дабан. Иногда следы «хозяина тайги» можно встретить в конце ноября по «белой тропе» (на снегу).Фото: baikalzapovednik.ru