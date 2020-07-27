27.07.2020
Бурятия получит еще 312,5 млн рублей на ремонт дорог

Бурятия получит еще 312,5 млн рублей на ремонт дорог

Деньги выделяются из резервного фонда правительства РФ

Бурятия получит дополнительно 312,5 миллиона рублей из резервного фонда правительства России на ремонт дорог. Дополнительные средства будут направлены на ремонт дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе правительства республики.

На эти средства планируется отремонтировать 16 километров участков автомобильных дорог регионального значения: Мухоршибирь – Бичура – Кяхта в Мухоршибирском районе; Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи в Тарбагатайском районе и Улан-Удэ – Романовка – Чита в Еравнинском районе.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» учрежден по указу президента России. Он включает в себя три федеральных проекта – «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». Этот нацпроект охватит все регионы России и рассчитан на период до 2024 года.

Бурятия присоединилась к проекту в 2017 году. На тот момент в Улан-Удэнской агломерации из 864 километров дорог в нормативном состоянии находилось 36,7%. За два года регион достиг показателя 58%. Согласно прогнозному плану, к 2024 году доля дорог в нормативном состоянии будет доведена до 85%.

Фото: egov-buryatia.ru

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