Жителей Улан-Удэ заставят убираться на прилегающей территории

Нарушителей ждет штраф







Власти столицы Бурятии выступили с предупреждением в адрес хозяев частных домовладений. По принятым недавно правилам, владельцы домов обязаны убирать полосу земли шириной пять метров за пределами своего земельного участка.

Как сообщил замруководителя Октябрьского района Улан-Удэ Петр Касьянов, нововведение призвано усилить меры противопожарной безопасности. Известен случай, когда из-за детской шалости с огнем вспыхнула трава на улице близ забора, и от распространившегося пожара сгорели четыре дома.На граждан, которые допустят нарушение, наложат штраф от 3 до 5 тысяч рублей.Кроме того, запрещено складировать и размещать снаружи поблизости от границ своего участка дрова, уголь, щебень, пиломатериалы и тому подобное. Территория за частными участками – муниципальная, ее нельзя занимать. Здесь штраф для физлиц составляет от 2 до 5 тысяч рублей.Петр Касьянов отмечает, что, если владелец частного подворья купил себе машину дров и выгрузил у ворот, то он должен в разумный срок перенести дрова на свой участок.Рейды по выявлению таких нарушителей уже проходят в Улан-Удэ. Сами горожане могут сообщить о нарушителях в районные администрации или в комитет городского хозяйства.Фото: «Номер один»