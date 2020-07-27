В Улан-Удэ на ЕГЭ поймали двух выпускников-нарушителей

Их выдворили с экзамена





В Бурятии при сдаче ЕГЭ выявлены первые нарушители. Так, один школьник попался на использовании бумажной шпаргалки, а второй пронес сотовый телефон, который внезапно зазвонил.

«По этим предметам они имеют право сдать экзамен только в будущем году. Другие экзамены могут сдавать», - сообщили в комитете по образованию Улан-Удэ.На данный момент прошли пять ЕГЭ. Участников было около трех тысяч. Кстати, впервые одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в ВУЗы, могли не сдавать ЕГЭ.В Улан-Удэ уже есть 23 стобалльника: 15 – по русскому языку, 7 – по литературе и один - по информатике. Математику в этом году сдавали только профильного уровня. Здесь есть один выпускник, набравший 99 баллов, а всего выше 90 баллов набрали восемь школьников.Окончательные итоги ЕГЭ в Улан-Удэ будут известны ближе к 17 августа. Напомним, в 2018 году в столице Бурятии было 29 стобалльников, а в 2019 году – лишь шесть.Фото: «Номер один»