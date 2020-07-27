В Улан-Удэ начинается строительство систем водоснабжения на юго-западе

Чистую питьевую воду из централизованных источников получат более 20 тысяч горожан



В Улан-Удэ в августе начнется строительство объектов водоснабжения в юго-западной части столицы Бурятии в рамках федерального проекта «Чистая вода». В итоге в 2021 году чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения будет обеспечено еще более 20 тысяч жителей города, сообщили в минстрое республики.



Системы централизованного водоснабжения будут построены для микрорайонов:108,102,113,115,116,117,118,119,120, 21,122а,123,124,124а,125, 126,127,128, 130,130а. В юго-западной части планируется проложить магистральные сети водоснабжения, насосные станции и контррезервуары. Общая протяженность сетей водоснабжения составит около 3 километров. Трубопроводы будут прокладываются ниже глубины промерзания, следовательно нет необходимости обогрева труб и соответственно отсутствуют затраты энергоресурсов.



В магистральных водоводах учтен расход воды на хозяйственно-питьевые нужды и на наружное и внутреннее пожаротушение. Кстати, для забора воды пожарными машинами спроектированы пожарные гидранты. На сетях также предусматривается установка затворов, воздушников, спускников, вантузов в пределах водопроводных колодцев и камер, что позволит проводить диагностику и контроль их состояния. Трубопроводы системы водоснабжения предусматриваются стойкими к агрессивному воздействию грунтов.



В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» предусматривается финансирование из федерального бюджета около 450 миллионов рублей. Из них на 2020 год – почти 360 миллионов рублей, и на 2021-й год – 81 миллион рублей.



Минстрой Бурятии в 2019 году перевыполнил плановый показатель федерального проекта «Чистая вода» по обеспечению качественной питьевой водой жителей республики. По плану, в 2019 году необходимо было обеспечить качественной водой 44% населения, по факту показатель превысил 46%. На 6% перевыполнен плановый показатель и в Улан-Удэ. На сегодня почти 72% городских жителей обеспечены качественной водой. Это выше показателя, планировавшегося в 2024 году– 70,2%.



Напомним, началась реализация федерального проекта «Чистая вода» началась в Бурятии в 2019 году. Его основная задача – повышение доли населения в обеспечении качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Программа рассчитана до 2024 года. За это время качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения должны быть обеспечены почти 66% жителей республики и 70,2% жителей города Улан-Удэ. В 2019 году завершилось строительство пускового комплекса №2 водоснабжения левобережной части Улан – Удэ, насосной станции и систем водоснабжения по улицам Клеверная, Ковалевской, Шишкина, Крамского, Расковой, Ольховой, переулку Герцена и в мкр Забайкальский. Общая сумма затрат в 2019 году превысила 153 миллиона рублей.



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