С 27 июля за нелегальный техосмотр автомобиля могут арестовать

Выдача липовых карт ТО теперь отнесена к незаконному предпринимательству



В России с сегодняшнего дня, с 27 июля, вступает в силу новая редакция статьи 171 Уголовного кодекса РФ, согласно которой покупка диагностической карты у лиц и организаций, неаккредитованных в Российском союзе автостраховщиков (РСА), считается преступлением, сообщает



Наказания, предусмотренные за подобные действия - штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты (или иного дохода осужденного) на период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев. Выдача липовых карт теперь отнесена к незаконному предпринимательству и заниматься расследованием подобных дел будут органы дознания МВД.



Таким образом, реформа техосмотра продолжается, нововведения принимаются, только вводят их не все сразу, разработанным пакетом, как планировалось изначально, а поэтапно. Часть из этих разработанных мер перенесли на более поздний срок, на 2021 год.



В законченной версии итогом реформы должна стать следующая идеальная картинка: техосмотр проводят только аккредитованные РСА организации, получают за эту услугу адекватную оплату (в соответствии с территориальными коэффициентами), а доказательством проведенной по всем правилам процедуры служит фотосъемка. Нелегалы на этом рынке наказываются солидными штрафами и уголовной ответственностью, торговле диагностическими картами поставлен жесткий заслон, ОСАГО не получить без диагностической карты (которая станет электронной и выявлять подделки будет проще), а водителей, которые позволят себе ездить на автомобилях без ОСАГО по липовым документам, начнут наказывать более серьезными штрафами.



Ранее АВТОСТАТ уже сообщал, что прибывшие на техосмотр автомобили будут фотографировать дважды, чтобы доказать его прохождение. Кроме того, правительство поручило ГИБДД проводить внеплановые проверки операторов ТО, следить за их деятельностью в интернете и совершать контрольные закупки диагностических карт.



Фото: pixabay.com



В России с сегодняшнего дня, с 27 июля, вступает в силу новая редакция статьи 171 Уголовного кодекса РФ, согласно которой покупка диагностической карты у лиц и организаций, неаккредитованных в Российском союзе автостраховщиков (РСА), считается преступлением, сообщает АВТОСТАТ Наказания, предусмотренные за подобные действия - штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты (или иного дохода осужденного) на период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев. Выдача липовых карт теперь отнесена к незаконному предпринимательству и заниматься расследованием подобных дел будут органы дознания МВД.Таким образом, реформа техосмотра продолжается, нововведения принимаются, только вводят их не все сразу, разработанным пакетом, как планировалось изначально, а поэтапно. Часть из этих разработанных мер перенесли на более поздний срок, на 2021 год.В законченной версии итогом реформы должна стать следующая идеальная картинка: техосмотр проводят только аккредитованные РСА организации, получают за эту услугу адекватную оплату (в соответствии с территориальными коэффициентами), а доказательством проведенной по всем правилам процедуры служит фотосъемка. Нелегалы на этом рынке наказываются солидными штрафами и уголовной ответственностью, торговле диагностическими картами поставлен жесткий заслон, ОСАГО не получить без диагностической карты (которая станет электронной и выявлять подделки будет проще), а водителей, которые позволят себе ездить на автомобилях без ОСАГО по липовым документам, начнут наказывать более серьезными штрафами.Ранее АВТОСТАТ уже сообщал, что прибывшие на техосмотр автомобили будут фотографировать дважды, чтобы доказать его прохождение. Кроме того, правительство поручило ГИБДД проводить внеплановые проверки операторов ТО, следить за их деятельностью в интернете и совершать контрольные закупки диагностических карт.Фото: pixabay.com