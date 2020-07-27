В Бурятии прошел «Единый день огня»

Его устроили артиллеристы Восточного военного округа







В Бурятии в артиллерийских подразделениях и соединениях Восточного военного округа прошел «Единый день огня», сообщили в пресс-службе ВВО. Военнослужащие выполнили нормативы приведения штатного артиллерийского вооружения в боевую готовность, произвели условные стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Торнадо-Г», самоходных артиллерийских гаубиц «Акация».



С командного пункта подавались различные вводные, в ходе которых военнослужащие проводили корректировку и прицеливание орудий, после чего отрабатывались стрельбы, как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Командиры подразделений при этом вели управление и корректировку огня.



В едином замысле тактической обстановки артиллеристы отработали более 100 нормативов, выполнили около 150 огневых задач. В практических действиях приняли участие около 1000 военнослужащих и было задействовано более 150 единиц техники.



Фото: structure.mil.ru



