В Бурятии недельные поиски самолета Ан-2 пока результатны

Налет воздушных судов поисковой операции – более 30 часов, обследовано почти 11 тысяч квадратных километров территории







Спасатели Бурятии продолжают искать пропавший самолет Ан-2, на борту которого находилось два члена экипажа и четверо пассажиров. В настоящее время в поисках самолета участвуют два воздушных судна Ан-2 авиакомпании «Феникс» и самолет Ми-8 бурятского поисково-спасательного центра, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«В случае необходимости правительство Бурятии готово оказать помощь пострадавшим. Все наземные службы приведены в режим повышенной готовности. По первому сигналу выдвинемся на проведение спасательных работ», - отметил заместитель председателя правительства республики по вопросам безопасности Петр Мордовской.



По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Бурятии, самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» в рамках выполнения госконтракта должен был обрабатывать леса от сибирского шелкопряда в Восточных Саянах, начиная с 20 июля. Накануне, 19 июля, экипаж вылетел из села Кырен для осмотра района выполнения авиационных работ. На момент вылета на борту самолета находилось четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления темноты не вернулся на базу.



Главным управлением МЧС России по Бурятии, 20 июля был развернут оперативный штаб по поиску. Организовано взаимодействие с Сибирским авиационным поисково-спасательным центром Федерального агентства воздушного транспорта, Главным управлением МЧС России по Иркутской области, главами муниципальных образований и старостами населенных пунктов Окинского и Тункинского районов республики.



«Ежедневно с 20 июля продолжается работа по определению возможного местонахождения воздушного судна. Общее время налета на сегодняшний день составило 31 час 19 минут. Обследована территория около 10,7 тысячи квадратных километров. Зона поиска - Тункинский, Окинский районы Бурятии и Черемховский район Иркутской области», - рассказал спасатель Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Игорь Задевалов.



По словам спасателя, поиски самолета Ан-2 осложняются неблагоприятными погодными условиями. Кроме этого, по неизвестной причине на пропавшем воздушном судне не сработал радиомаяк.



«Радиомаяк обычно срабатывает при любой аварии, - подчеркнул Игорь Задевалов, - В прошлом году такое же судно в республике потерпело авиакатастрофу, его местонахождение удалось определить сразу по сработавшему радиомаяку, эвакуация экипажа была произведена спустя два часа после падения. Сейчас же у нас нет ни данных радиомаяка, ни явных очевидцев. По этой причине мы пока не можем задействовать наземную поисково-спасательную группировку, поскольку поиски ведутся на обширной территории - сразу в двух районах - Тункинском и Окинском и на территории Иркутской области».



Фото: пресс-служба Тункинского района

