В Улан-Удэ осужден лже-террорист из Москвы

Из-за него сел в Красноярске авиалайнер, направлявшийся в столицу России



Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор жителю Москвы, признав его виновным в «заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры» ( часть 2 статьи 207 УК РФ), сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В суде установлено, что осенью 2019 года, опоздав на авиарейс, мужчина позвонил в дежурную службу «112» и сообщил о заложенном устройстве на борту воздушного судна авиакомпании «НордАвиа», вылетевшего из аэропорта Улан-Удэ в Москву. В самолете находился 141 пассажир. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Красноярске для проведения обследования, по результатам которого опасных и запрещенных предметов не обнаружено.



В результате действий обвиняемого авиакомпании причинен значительный материальный ущерб, отвлечены силы и средства правоохранительных органов, несколько пассажиров опоздали на рейсы при пересадке в Москве. Виновник был установлен и на период следствия помещен под стражу.



Суд, с учетом позиции Бурятской транспортной прокуратуры, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года. Также судом удовлетворены исковые требования о взыскании вреда, причиненного Российской Федерации, авиакомпании и опоздавшим пассажирам в размере более 870 тысяч рублей.



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