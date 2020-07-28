Бурятская таможня фиксирует убытки бюджета от пандемии

Количество импортных деклараций сократилось почти на 39%, экспортных – на 32%



Бурятские таможенники перечислили в бюджет России 10,2 миллиарда рублей в первом полугодии текущего года. Это почти на 635 миллионов рублей меньше, чем в первом полугодии 2019 года, сообщили в пресс-службе таможни.



Как рассказала и.о. начальника Бурятской таможни Саяна Ильина, снижение перечислений таможенных платежей в бюджет связано, с одной стороны, с прекращением с 16 июня 2020 года работы Улан-Удэнского таможенного поста (центра электронного декларирования), с другой стороны, со снижением товарооборота в регионе деятельности таможни. В первом полугодии 2019 года он составлял 928,2 миллиона долларов, в этом полугодии – 795,4 миллиона долларов.



С января по июнь 2020 года Бурятская таможня выпустила 8355 экспортно-импортных деклараций. Количество импортных деклараций сократилось почти на 39%, экспортных – на 32%.



С учетом того, что в конце марта 2020 года было прекращено перемещение физических лиц через пункты пропуска Бурятской таможни, в первом полугодии пассажиропоток упал почти на 71%. Примерно настолько же сократилось количество пассажирского и легкого автотранспорта.



В первом полугодии 2020 года Бурятская таможня возбудила 846 дел об административных правонарушениях. Количество административных правонарушений уменьшилось на 37% за счет сокращения пассажиропотока.

Количество грузов, перемещенных через пункты пропуска Бурятской таможни, осталось практически на том же уровне, что и в прошлом году. В первом полугодии текущего года было перемещено 3,6 миллиона тонн грузов, 97% из них - через железнодорожный пункт пропуска Наушки.



Основным товаром, при экспорте которого чаще всего выявлялись нарушения законодательства, стали лесоматериалы. Всего с начала года по фактам правонарушений, связанных с экспортом леса Бурятская таможня возбудила 290 административных и четыре уголовных дела.



Фото: Бурятская таможня

