В Бурятии два центнера бесхозного нефрита передали государству

Стоимость трех камней превысила полмиллиона рублей







Прокуратура Баунтовского района Бурятии направила иск в суд о признании нефрита бесхозяйным имуществом и обращении его в собственность государства. Ранее в рамках доследственных проверок правоохранительными органами были изъяты три камня весом 192 кг общей стоимостью 568 тысяч рублей. Их владелец так и не объявился.



Октябрьский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Нефрит обращен в собственность Российской Федерации и будет передан в межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом для дальнейшего распоряжения.Фото: «Номер один»