В Бурятии чиновника оштрафовали за нарушение на торгах

Вместо одной компании контракт исполняла другая





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Иволгинского района. В 2019 году муниципальное учреждение «Отдел по развитию инфраструктуры» районной администрации без проведения торгов заключило контракт на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей в селах Иволгинск и Тапхар с ФГУП «Владимирское» ФСИН России. Его стоимость составила 2,5 млн рублей.

По закону, заказчики могут заключить муниципальный контракт без проведения торгов с предприятием уголовно-исполнительной системы, если оно само будет выполнять необходимые работы. Однако в нарушение закона капремонт тепловых сетей проводило не ФГУП «Владимирское», а субподрядная организация.В отношении и.о. начальника отдела по развитию инфраструктуры прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По решению УФАС Бурятии чиновник оштрафован на 25 тысяч рублей.Фото: «Номер один»