В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 превысило 4000

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3233 человека



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4007 Это на 38 случаев больше, чем было в понедельник. В Улан-Удэ - 2262 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3233 человека, умер 41 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 38 новых случаев COVID-19:15 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1032 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 318 больных. В том числе - 20 детей. Их состояние удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 415 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся три пациента с COVID-19, на ИВЛ - нет. В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – два, старше 65 лет - один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ четверо больных, старше 65 лет - три.



В трех обсерваторах находится 45 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1499 человек, с нарастающим итогом – от 230 332 человек. Тест-системы для лабораторного исследования.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии выявлено 37 152 случая коронавруса, что составляет 5% от общего числа по России, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)



Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на Хабаровский край – 19%. Далее следуют Приморский край и Якутия: 17% и 15% соответственно. Забайкальский край и Бурятия – по 11%. Остальные регионы 27% в совокупности.



В большинстве регионов ДФО сохраняются профилактические ограничения:



• В Якутии ограничения продлены до 31 июля включительно.

• В Чукотском автономном округе до 3 августа включительно продлили действие мер безопасности, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, в регионе остается приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений.

• В Еврейской автономной области все ограничительные меры, также продлены до 3 августа. Отмечается, что в регионе также продлен запрет на личные приемы граждан руководителями органов власти всех уровней.

• В Хабаровском крае действующий режим продлен до 9 августа. Тем не менее, изменен порядок прилета пассажиров из других регионов страны. Из аэропортов убраны контрольные пункты для встречи граждан, режим самоизоляции для них не требуется. Но для пяти северных районов сохранен режим вылета по предъявлению справки о прохождении карантина, либо об отсутствии заболевания COVID-19. Вахтовикам предписано проходить обязательную 14-дневную обсервацию.

• В Забайкальском крае продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 23 августа.

• В Бурятии режим ограничительных мероприятий также продлен до конца августа. По-прежнему сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг. В частности, приостановлена работа кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов, ночных клубов.



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