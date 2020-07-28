В Бурятии «дочка» СУЭК нарушила антимонопольное законодательство

Тугнуйское погрузочно-транспортное управление закупает средства индивидуальной защиты на 20 млн рублей



Бурятское УФАС России по итогам рассмотрения жалобы торгового дома «Забайкалспецодежда» выявило нарушение антимонопольных требований к торгам в действиях Тугнуйского погрузочно-транспортного управления, сообщила пресс-служба управления. УФАС подтвердило незаконность отстранения заявителя от участия в закупке средств индивидуальной защиты.



Закупка с начальной ценой контракта 20 миллионов рублей проводится способом запроса предложений. По условиям заказчика, участники должны были предоставить закупочной комиссии образцы предлагаемых к поставке товаров. Результаты осмотра образцов заявителя комиссию не устроили, однако никаких доказательств несоответствия продукции требованиям заказчика антимонопольному органу представлено не было.



Бурятское УФАС выдало Тугнуйскому погрузочно-транспортному управлению предписание об устранении допущенных нарушений. Предприятию придется рассмотреть заявки участников закупки повторно.



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