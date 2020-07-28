Бурятии на переселение из аварийного жилья выделяется 479 млн рублей

До конца 2021 года будут переселены в новые квартиры почти 1 тысяча человек



Федеральный фонд реформирования ЖКХ одобрил заявку минстроя Бурятии на предоставление финансовой поддержки второго этапа реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».



Второй этап продлится до конца 2021 года. Общий объем финансирования на 2020-2021 годы составит – 479 миллионов рублей. На эти деньги необходимо будет расселить 994 человека из 10,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Второй этап начался в июне, за это время уже расселены 10 человек из 376 квадратных метров аварийного жилья.



Отметим, Бурятия в числе регионов, где переселение из аварийного и непригодного для проживания жилья идет с опережением графика. К примеру, в 2019 году по алану необходимо было расселить 60 человек, по факту же переселили 227 человек.



Напомним, что в реализации первого этапа (2019-2020) федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» принимают участие четыре муниципалитета Бурятии: Джидинский, Закаменский, Прибайкальский районы и Улан-Удэ. Во втором этапе участвуют Улан-Удэ, Кабанский и Джидинский районы.



В целом же, федеральная программа рассчитана до 2024 года. За это время в Бурятии необходимо будет расселить более 7 тысяч человек из 98,8 тысячи квадратных метров ветхого жилья. В программе переселения участвуют 10 муниципальных образований: города Северобайкальск и Улан-Удэ, Джидинский, Закаменский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Селенгинский районы.

Исполнение программы будет проходить в шесть этапов, каждый этап – это двухлетний период: первый год начало реализации мероприятий по переселению, второй год – завершение.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

