Пандемия коронавируса вызвала рост популярности Хубсгула

Более 28 000 монгольских туристов посетили озеро со средины июня
В Хубсугуле, являющимся основным туристическим регионом Монголии, в последние годы число посетителей резко растет, пандемия коронавируса усиливает эту тенденцию. В связи с пандемией этим летом граница Монголии закрыта, иностранные туристы не могут приезжать в страну. А монгольские туристы, активно посещают озеро Хубсугул, сообщает МОНЦАМЭ.
По данным специалиста администрации окружающей среды и туризма аймака Хубсугул Д.Дуламсурэна, с 15 числа этого месяца прибыли 28 200 монгольских туристов. Перед закрытием границы 384 иностранцев посетили Хувсгул через пограничный пункт Ханх.
Для сравнения: в прошлом году количество монгольских туристов на Хубсугуле составило 56 534 человека и 26 137 иностранных туристов, что в два раза больше, чем в 2018 году.
Хубсугул — одно из примерно семнадцати древнейших озер, возраст которых превышает 2 миллиона лет. Хубсугул традиционно считается священным местом. Река Эгийн-Гол, вытекающая из озера, проделывает путь 1000 км и, спустившись на 1200 м, впадает в озеро Байкал через Селенгу. Прямое расстояние между озерами всего 200 км. Район озера является национальным парком, который строго охраняется, являясь переходной зоной между центральноазиатской степью и сибирской тайгой.
Фото: montsame.mn
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