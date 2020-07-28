В Бурятии спасли тонущего в реке Баргузин неадекватного мужчину

Беспокойный «клиент» доставил спасателям хлопот, но все закончилось хорошо



В Бурятии в понедельник около 8 утра поступила информация о том, что в поселке Усть-Баргузин, в районе старого причала Рыбзавода вниз по течению реки Баргузин несет мужчину в одежде, он зовет о помощи. Два спасателя выехали к месту инцидент с базы поисково-спасательного подразделения, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.



«Мы прибыли на место через две минуты, так как причал находится на расстоянии менее километра от базы подразделения. В 100 метрах от берега увидели утопающего. Его несло течением, он погружался в воду, выныривал и что-то бессвязно кричал. На переодевание в герметичный костюм не было времени, набросив спасжилет поверх формы, я прыгнул в воду. Догнал утопающего около 300 метров ниже по течению, уже посредине реки в 150 метрах от берега. Схватив пострадавшего, попытался буксировать его к берегу, но все попытки блокировались мужчиной, который был в неадекватном состоянии. Теперь оставалось только одно —удерживать пострадавшего на поверхности и надеяться на действия товарища. Тем временем мой напарник договорился с местным жителем и на его лодке они подхватили нас ниже по течению реки», — рассказал Александр Борисов, спасатель первого класса Усть-Баргузинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.



Пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии. Только благодаря своевременно поступившему сигналу, быстрому реагированию и оперативным действиям спасателей мужчину удалось спасти, отметили в БПСО.



Фото: bpso.ru

