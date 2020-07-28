В Бурятии росгвардейцам вручили «Закон Божий»

Они приняли участие в молебне, посвященном Дню Крещения Руси и Дню памяти святого князя Владимира



В Бурятии военнослужащие республиканского управления Росгвардии приняли участие в молебне, посвященном Дню Крещения Руси и Дню памяти святого князя Владимира, который по благословению Патриарха Московского и всея Руси стал небесным покровителем Росгвардии.



Богослужение в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ совершил клирик Улан-Удэнского благочиния отец Николай.



«Когда основалась Росгвардия, ее сотрудники выбрали себе небесного покровителя – святого князя Владимира. Росгвардейцы чтут свои традиции.Они защищают жизнь, находятся в постоянной готовности, если понадобится жизнь отдать, защитить порядок в обществе, в государстве. Вы продолжаете дело своего небесного покровителя, охраняете всех людей. А мы, в свою очередь, на божественной литургии молимся о вас, о наших защитниках», - сказал отец Николай.



Священнослужители вручили росгвардейцам книгу протоиерея Дмитрия Соколова «Закон Божий» и иконы с ликом князя Владимира, сообщили в пресс-службе управления.



Святой равноапостольный князь Владимир остался в памяти народной как собиратель земель и населяющих эти земли славянских народов. На киевском престоле он правил 37 лет. Во время своего правления принял христианство и в 988 году окрестил Русь, повелев «сокрушить идолы и храмы идольские до основания разрушить». Дружины во главе с подчиненными лично ему воеводами – посадниками в городах и землях Руси стали регулярной вооруженной силой, во многом способствовавшей централизации власти, созданию единого государства со столицей в Киеве.



Фото: Росгвардия

