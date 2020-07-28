В Бурятии главу села будут судить за нарушение изоляции

Являясь контактным лицом, он пошел на службу в церковь
Кяхтинский районный суд рассмотрит дело в отношении главы сельского поселения «Тамирское», который нарушил режим самоизоляции. Мужчина контактировал с больными коронавирусной инфекцией и должен был сидеть дома, однако вместо этого пошел в церковь.
Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, 7 июля в селе Убур-Киреть Кяхтинского района прошли похороны с участием 92 человек. Среди участников присутствовал гражданин, прибывший с семьей из Московской области. 11 июля у него был подтвержден диагноз «новая коронавирусная инфекция», а 16 июля – у его жены и дочери.
Одним из участников похорон и проведенного после них поминального обеда был глава сельского поселения «Тамирское», которого включили в круг контактных лиц. В отношении него Роспотребнадзор вынес постановление.
«Постановление запрещает покидать место проживания, выходить на работу, посещать магазины, аптеки, общественные места и места массового скопления людей. Также постановлено не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, находиться в режиме изоляции в течение 14 дней со дня последнего контакта с больным, - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.- Однако, нарушив постановление, глава покинул дом и прибыл на службу в церковь села Тамир, где кроме него находились священнослужители и другие прихожане. Это говорит о безответственном отношении к своему здоровью и здоровью окружающих».
За несоблюдение режима изоляции в отношении главы поселения возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела переданы на рассмотрение в Кяхтинский районный суд.
«Подобные случаи ни в коем случае не должны повторяться. А представители органов государственной власти, муниципальных образований на личном примере должны показывать гражданам соблюдение всех мер профилактики» - отметил Сергей Ханхареев.
Фото: pixabay.com
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