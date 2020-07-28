В Бурятии главу села будут судить за нарушение изоляции

Являясь контактным лицом, он пошел на службу в церковь





Кяхтинский районный суд рассмотрит дело в отношении главы сельского поселения «Тамирское», который нарушил режим самоизоляции. Мужчина контактировал с больными коронавирусной инфекцией и должен был сидеть дома, однако вместо этого пошел в церковь.