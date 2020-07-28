В Улан-Удэ приставы взыскали с отца почти 305 тыс рублей алиментов

Мужчина копил долг в течение нескольких лет, хотя деньги на счетах имел



В Улан-Удэ судебные приставы взыскали в пользу ребенка задолженность по алиментам на сумму свыше 304 тысяч рублей. Денежные средства списаны с банковского счета нерадивого родителя, сообщили в управлении ФССП по Бурятии. Алименты на содержание ребенка отец платил нерегулярно на протяжении нескольких лет, в результате образовалась крупная сумма задолженности.



В ходе исполнительного производства неоднократно выносились постановления о принудительном приводе, делались предупреждения об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Кроме этого, в целях взыскания задолженности судебные приставы ограничили алиментообязанного родителя в праве выезда за пределы страны и обратили взыскание на расчетные счета в банковских учреждениях.В результате принятых мер сотрудниками ведомства были обнаружены на счетах должника денежные средства, достаточные для погашения долга по исполнительному производству.



На сегодняшний день взысканная сумма в размере 304 999 рублей полностью перечислена на счет взыскателя, а сумма исполнительского сбора в размере свыше 5 тысяч рублей в доход государства.



Во избежание принудительных мер мужчина обязался информировать судебного пристава-исполнителя о всех выплатах по алиментам, возможной смене места работы или переезде на новое место жительства.



Фото: r03.fssp.gov.ru



